Два беспилотника сбиты в Новошахтинске

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Военные уничтожили в Новошахтинске два беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром над Ростовом-на-Дону был уничтожен беспилотник.

Около полудня в районе Новошахтинска военные уничтожили два беспилотника, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 декабря на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки беспилотников возник пожар.

Приостановка работы завода в случае обстрела негативно скажется на экономике Новошахтинска, но едва ли вызовет серьезный рост безработицы, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

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