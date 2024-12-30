Аналитики оценили риски приостановки работы завода нефтепродуктов в Новошахтинске

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Приостановка работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в случае обстрела негативно скажется на экономике города, однако едва ли вызовет серьезный рост безработицы.

"Кавказский узел" писал, что 19 декабря на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки беспилотников возник пожар.

Пожар, произошедший 19 декабря на Новошахтинском НПЗ, был потушен в тот же день, информирует "Интерфакс".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" ростовский политолог Дмитрий Абросимов; профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич; начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", кандидат экономических наук Олег Абелев оценили, как может сказаться на экономической ситуации в городе приостановка работы Новошахтинского НПЗ.

Новошахтинский НПЗ по финансовому объему является, несомненно, крупнейшим предприятием города, но по количеству работающих на нем не может считаться единственным градообразующим, сообщил 29 декабря Дмитрий Абросимов.

Доход НПЗ приносит большую прибыль, и в финансовом плане это наиболее значимое предприятие

"Как правило, градообразующее предприятие - то, на котором занята большая часть работающих, с ним связана часть жителей так или иначе. В случае с НПЗ несколько по-другому. Это новое предприятие, на нем современное автоматизированное оборудование, оно не нуждается в значительном числе работников. В то же время доход НПЗ приносит большую прибыль, и в финансовом плане это наиболее значимое предприятие", - сказал он.

Тем не менее, по мнению политолога, приостановка работы НПЗ негативно скажется на городе. "В Новошахтинске большая часть шахт закрыта. Люди выезжают на заработки в другие города и регионы. А НПЗ давал немалую часть в бюджет города. Помимо самих работников, пострадают и жители города из-за отсутствия доходов НПЗ. Да и с горючим будут проблемы, так как на заводе производили высококачественные виды топлива", - пояснил Абросимов.

Наталья Зубаревич также считает, что не стоит ожидать роста безработицы из-за остановки НПЗ в Новошахтинске. По её словам, НПЗ не является градообразующим предприятием.

Также она считает, что даже с учетом качества продукции, выпускаемой заводом, недостатка в топливе ожидать не приходится. "Сильные проблемы вряд ли будут", - отметила Зубаревич.

Приостановка НПЗ не вызовет в Новошахтинске большой уровень безработицы моментально, отметил Олег Абелев.

"Предприятие является основным работодателем в городе, но не единственным. Поэтому, скорее всего, рост безработицы возможен, но он возможен с каким-то определенным лагом. Ну и плюс надо понимать, что некоторые граждане города могут ездить на заработки в близлежащие населенные пункты и города. Так называемая трудовая миграция в районе, скажем, плюс-минус нескольких десятков километров, - это вполне вероятный сценарий", - сказал он.

Если говорить о потенциальном влиянии закрытия НПЗ, то в максимально близком, краткосрочном периоде это не должно вызвать резкий всплеск безработицы

По словам экономиста, часть жителей Новошахтинска и ранее работала за пределами города. "К тому же не стоит забывать о том, что, в принципе, и до этого многие граждане города работали в других городах. Поэтому, если говорить о потенциальном влиянии закрытия НПЗ, то в максимально близком, краткосрочном периоде это не должно вызвать резкий всплеск безработицы. А вот в долгосрочной перспективе это возможно, если население, которое работало на заводе, будет вынуждено переориентироваться на другие рабочие места, в другие регионы, в другие города", - пояснил Абелев.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 28 декабря в региона были обезврежены 17 дронов.

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