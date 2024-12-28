Ростовская область подверглась атаке беспилотников

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 17 дронов.

По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в регионе 17 беспилотников.

"Атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 24 декабря в регионе было сбито девять беспилотников, восемь из них, как утверждают местные власти, были обезврежены в Миллерово.

4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два – в Астраханской.

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