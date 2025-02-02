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22:41, 2 февраля 2025

Беспилотник сбит в Ростовской области

Беспилотник. Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны обезвредили один БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы также подавили дрон в Куйбышевском районе региона.

"В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА, - написал в 21.39 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. - По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет".

Миинобороны в 21.59 мск рапортовало в своем телеграм-канале, что сегодня в промежутке с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата - над территориями Белгородской и Ростовской областей.

Напомним, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 31 января в регионе было обезврежено 25 беспилотников, 29 января – один дрон, 24 января власти отчитались, что в трех районах Ростовской области уничтожены семь беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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