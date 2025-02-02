Беспилотник сбит в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны обезвредили один БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы также подавили дрон в Куйбышевском районе региона.

"В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА, - написал в 21.39 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. - По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет".

Миинобороны в 21.59 мск рапортовало в своем телеграм-канале, что сегодня в промежутке с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата - над территориями Белгородской и Ростовской областей.

Напомним, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 31 января в регионе было обезврежено 25 беспилотников, 29 января – один дрон, 24 января власти отчитались, что в трех районах Ростовской области уничтожены семь беспилотников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.