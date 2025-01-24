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07:49, 24 января 2025

Семь беспилотников сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В трех районах Ростовской области уничтожены семь беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 января 15 беспилотников были обезврежены в Ростовской области. По данным властей, люди не пострадали, но обломки одного из дронов упали возле детского сада в Донецке. Работа детсада была временно приостановлена из-за работы саперов.

Минувшей ночью на севере Ростовской области уничтожено семь беспилотников: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах, сообщил в 06.24 мск в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет", - написал он.

После начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 января в Миллеровском и Тарасовском районах ночью военные обезвредили 14 дронов. 11 января в результате атаки дрона пострадал житель села Чалтырь.

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Автор: "Кавказский узел"

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