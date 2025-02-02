Беспилотник обезврежен в Ростовской области

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Средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон в Куйбышевском районе.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ранним утром в Куйбышевском районе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен один беспилотник.

"Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 31 января в регионе было обезврежено 25 беспилотников, 29 января – один дрон, 24 января власти отчитались, что в трех районах Ростовской области уничтожены семь беспилотников.

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