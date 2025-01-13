Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать "Турецкий поток"

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Украинские военные попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию в Анапе, обеспечивающую прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Как информировал "Кавказский узел", 11 января Минобороны отчиталось, что военные обезвредили 16 дронов на Кубани и 45 беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.

11 января украинские военные попытались атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская", расположенную в селе Гай-Кодзор, которое входит в состав Анапы. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", сообщило сегодня Минобороны в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в ходе отражения воздушной атаки. Пострадавших среди обслуживающего персонала и разрушений нет. В результате падения осколков одного дрона незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование уже восстановлено, последствия падения обломков дрона устранены, сказано в сообщении.

Компрессорная станция подает газ в "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в ее работе не было, добавила министерство.

Компрессорная станция "Русская" находится в Анапском районе, объект является "начальной точкой поставок газа" по "Турецкому потоку". Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 километров, отметило сегодня РБК со ссылкой на "Газпром".

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 10 января в регионе было сбито два дрона, 9 января обломки беспилотника упали на дом в Славянском районе, 8 января военные обезвредили на Кубани также два беспилотника.

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