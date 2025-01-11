16 беспилотников сбито на Кубани

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Военные обезвредили 16 дронов на Кубани и 45 беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов, в Мясниковском районе загорелись частный дом и промпредприятие, а в Куйбышевском районе обломки беспилотника упали на жилые дома и школу.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили 16 дронов над территорией Краснодарского края, 14 беспилотников сбито над акваторией Азовского моря и 31 беспилотник обезврежен над акваторией Черного моря, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Беспилотники пытались атаковать Анапу, после полуночи в городе сработала система оповещения, были слышны взрывы в результате работы противовоздушной обороны, сообщила в своем телеграм-канале администрация Анапы.

"Пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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