RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:47, 11 января 2025

Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Мясниковском районе в результате атаки дрона загорелись частный дом и промпредприятие, а в Куйбышевском районе обломки беспилотника упали на жилые дома и школу.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, регион подвергся массированной атаке беспилотников, военные обезвредили 16 дронов.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки дрона возник пожар в частном доме, загорелись припаркованные рядом автомобили, пожар потушен. В селе Крым возникло возгорание на территории производственного предприятия, огонь также потушен, написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника получили повреждения несколько строений – выбиты стекла, посечены фасады и кровли в семи жилых домах и школе. "По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", – отметил врио главы региона.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января в Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников, 8 января в регионе военные обезвредили пять дронов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Южный Окружной Военный суд. Фото: https://www.donland.ru/
18:35, 10 января 2025
Правозащитники оценили решение суда по делу Татарова
08:50, 10 января 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
Атака БПЛА. Скриншот из видео: https://t.me/c/1754252633/127268
07:35, 10 января 2025
Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов
Нефтеперерабатывающий заводов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
00:12, 10 января 2025
Военные эксперты оценили действенность удаления с карт НПЗ юга России
Задымление отделения банка. Скриншот видео из ТГ-канала "Это Ростов новости"
10:47, 9 января 2025
Ростовчанин задержан за запуск фейерверка в банке
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
10 января 2025, 20:25
Заира Пирова вернулась в Дагестан

Больница. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 января 2025, 17:36
Работа санатория в Нальчике приостановлена после отравления детей

Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
10 января 2025, 11:50
Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше