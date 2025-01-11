Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

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В Мясниковском районе в результате атаки дрона загорелись частный дом и промпредприятие, а в Куйбышевском районе обломки беспилотника упали на жилые дома и школу.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, регион подвергся массированной атаке беспилотников, военные обезвредили 16 дронов.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки дрона возник пожар в частном доме, загорелись припаркованные рядом автомобили, пожар потушен. В селе Крым возникло возгорание на территории производственного предприятия, огонь также потушен, написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника получили повреждения несколько строений – выбиты стекла, посечены фасады и кровли в семи жилых домах и школе. "По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется", – отметил врио главы региона.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января в Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников, 8 января в регионе военные обезвредили пять дронов.

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