Три беспилотника сбиты над Краснодарским краем за час

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Военные сегодня вечером обезвредили три дрона над территорией Кубани и еще шесть - над Азовским морем.

По данным Минобороны России, сегодня в период с 19.50 до 20.45 мск дежурные средства противовоздушной обороны обезвредили девять беспилотных летательных аппаратов.

"Шесть БпЛА - над акваторией Азовского моря и три – над территорией Краснодарского края", - говорится в телеграм-канале ведомства в 21.28 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 10 февраля атакам дронов подверглись Краснодар, поселок Афипский в Краснодарском крае, а также Ростовская область. Были обезврежены девять беспилотников. В Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки.

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