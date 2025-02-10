Военные уточнили число сбитых на юге России дронов

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В Ростовской области и на Кубани минувшей ночью обезврежено девять беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью атакам дронов подверглись Краснодар, поселок Афипский в Краснодарском крае, а также Ростовская область.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили семь беспилотников над территорией Краснодарского края и два над территорией Ростовской области, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, минувшей ночью в Ростовской области дроны были обезврежены возле Каменска-Шахтинского и в Миллеровском районе. В Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки.

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