Ростовская область подверглась атаке беспилотников

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Военные обезвредили минувшей ночью несколько дронов возле Каменска-Шахтинского и в Миллеровском районе.

По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник возле Каменска-Шахтинского.

Дроны также пытались атаковать Миллеровский район. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, 9 февраля при падении беспилотника в Первомайском районе Ростова-на-Дону получил порезы как минимум один человек.

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