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02:53, 10 февраля 2025

Ростовские власти сообщили о пострадавшей во время атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При падении беспилотника в Первомайском районе Ростова-на-Дону получил порезы как минимум один человек.

Как писал "Кавказский узел", ночью 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов. 9 февраля в дома была восстановлена подача газа, власти отчитались о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах.

Во время атаки беспилотников на Первомайский район Ростова-на-Дону пострадал как минимум один человек, пишет 9 февраля 1rnd.ru со ссылкой на комиссию по ликвидации ЧС.

По данным участников заседания комиссии, к врачам обратилась женщина. Ранения ее не являются угрожающими жизни.

По словам источника издания в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, так как люди могли также порезаться осколками, когда убирали разбившееся стекло, или ушибиться во время бегства из дома. Однако не все обратились при этом за медицинской помощью.

Данные комиссии подтвердил изданию 161.ru областной Минздрав, по словам представителя которого женщина получила порезы осколками стекол после падения обломков БПЛА, ей была оказана медпомощь.

Также по данным Минздрава, при падении обломков дрона получил повреждения корпус областной больницы №2. По данным представителя министерства, в терапевтическом корпусе было повреждено остекление, на данный момент больницы работает в штатном режиме.

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Автор: "Кавказский узел"

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