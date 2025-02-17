RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:44, 17 февраля 2025

Около 900 большегрузов в Северной Осетии ждут открытия "Верхнего Ларса"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим чрезвычайной ситуации действует в Северной Осетии в связи с непогодой и запретом на движение грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 16 февраля.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 в Северной Осетии введен режим ЧС", - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, если стоянки для грузовиков заполнятся, то въезд большегрузного транспорта на территорию республики будет ограничен. "В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева: здесь можно не только погреться и выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. Также будут дежурить бригады скорой помощи", - добавил Меняйло.

МЧС получило поручение развернуть пункты обогрева.

По данным издания Mash Gor, к утру 17 февраля на дорогах республики ждали открытия пункта пропуска больше 920 фур.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:58, 17 февраля 2025
Более 20 домов повреждены после атаки беспилотников на Кубани
12:35, 17 февраля 2025
Обыски прошли еще у одного ростовского министра
11:01, 17 февраля 2025
ФСБ оценила ущерб от действий Рачаловского в 156 млн рублей
07:31, 17 февраля 2025
Беспилотники атаковали Ростовскую область
03:10, 17 февраля 2025
Один человек пострадал в результате атаки беспилотников на Кубани
22:33, 16 февраля 2025
Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани
Все события дня
Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"
03:40, 17 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
Очередь из машин на КПП "Верхний Ларс". Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
13:25, 10 февраля 2025
Более тысячи грузовиков ожидают проезда через "Верхний Ларс"
03:31, 19 января 2025
Военно-грузинская дорога вновь закрыта для проезда большегрузов
Военно-Грузинская дорога. Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии www.mchs.gov.ru
04:53, 30 ноября 2024
Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Очередь из машин. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
05:32, 21 октября 2024
Более 100 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:23, 17 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
25
О налаживании отношений с РФ со стороны прозападной оппозиции Грузии
Фото
16:03, 15 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
43
МИД Грузии призвал РФ прекратить действия (выборы в Абхазии), нарушающие целостность страны
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:23, 17 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
25
О налаживании отношений с РФ со стороны прозападной оппозиции Грузии
Фото
14:24, 16 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
30
Второй тур "президентских выборов" в Абхазии пройдет 1 марта. Гунба - фаворит
Фото
08:03, 16 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
50
В Абхазии прогнозируемо состоится второй тур "президентских выборов"
Фото
16:03, 15 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
43
МИД Грузии призвал РФ прекратить действия (выборы в Абхазии), нарушающие целостность страны
Фото
08:14, 15 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
14
В Грузии нет серьезного интереса к "выборам" в Абхазии
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Перебинтованные ноги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
17 февраля 2025, 10:12
Мать Труфанова рассказала о его состоянии после освобождения

На избирательном участке №1 в Сухумском медицинском колледже. 15 февраля 2025 года. Кадр видео "Апсныпресс" https://t.me/apsnypress/17151
15 февраля 2025, 19:21
Грузия осудила проведение выборов президента Абхазии

Люди на избирательном участке в Москве. 15 февраля 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Аԥсны ажәабжьқәа" https://t.me/openapsni/410
15 февраля 2025, 16:09
Избиратели в Москве озвучили требования к президенту Абхазии

Кадр видеообращения участника СВО Мевлана Магомедова. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/02/13/145820.html
14 февраля 2025, 19:41
Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше