Около 900 большегрузов в Северной Осетии ждут открытия "Верхнего Ларса"

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Режим чрезвычайной ситуации действует в Северной Осетии в связи с непогодой и запретом на движение грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 16 февраля.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 в Северной Осетии введен режим ЧС", - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, если стоянки для грузовиков заполнятся, то въезд большегрузного транспорта на территорию республики будет ограничен. "В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева: здесь можно не только погреться и выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. Также будут дежурить бригады скорой помощи", - добавил Меняйло.

МЧС получило поручение развернуть пункты обогрева.

По данным издания Mash Gor, к утру 17 февраля на дорогах республики ждали открытия пункта пропуска больше 920 фур.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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