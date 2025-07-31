Матери Анастасии Зиновкиной отказано во въезде в Грузию

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Грузинские пограничники не пустили в страну россиянку Светлану Зиновкину, которая планировала встретиться с арестованной в Тбилиси дочерью.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". На заседании в конце июня хозяйка квартиры, где жили россияне, сообщила суду, что силовики не постоянно находились в поле зрения во время обыска. 21 июля Грибуль и арестованный по аналогичному делу россиянин Антон Чечин объявили сухую голодовку в заключении. Одно из требований голодовки Грибуля - улучшить условия содержания Зиновкиной, которая страдает от проблем с позвоночником и со зрением, а также обеспечить ей нормальное питание.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

О том, что мать Анастасии Зиновкиной не пустили в Грузию, сообщил 30 июля правозащитник Николай Кавказский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его словам, у Светланы Зиновкиной было запланировано длительное свидание с дочерью, которая находится в заключении.

"Возмущен действиями грузинских властей, которые не пускают в страну многих оппозиционных россиян, теперь перестают пускать и родственников таких людей", - написал Кавказский на своей странице в Facebook*.

Светлана Зиновкина живет в России, она прилетела 30 июля в Тбилиси. Пограничники в аэропорту сначала заявили Светлане, что она участвовала в акциях протеста в Грузии и должна заплатить штраф в 5 тысяч лари (1850 долларов США) за перекрытие дороги, сообщила группа поддержки Зиновкиной и Грибуля в своем Telegram-канале.

Зиновкина-старшая единственный раз приезжала в Грузию в марте на пять дней, чтобы навестить дочь. Пограничники не предоставили никаких доказательств ее участия в акциях, не сообщили, за какой день выписан штраф и не предоставили штрафной квитанции - "просто дали цифры расчетного счета и требуют перевести 5000 лари”, заявив, что при неуплате Светлану не пустят в страну, указал Telegram-канал Tbilisi_life.

Чуть позже пограничники передумали и заявили Светлане, что оплата штрафа "не поможет". Ей отказали во въезде в Грузию, указав в документе об отказе "иные причины". "Мы попытались найти какой-либо штраф на сайтах МВД, но на ее имя и данные НЕТ ни одного штрафа, который требовали пограничники оплатить этим утром", - отмечает канал.

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