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04:57, 27 июня 2025

Показания свидетеля укрепили версию о фабрикации дела Зиновкиной и Грибуля

Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль в суде. Тбилиси, 26 июня 2025 года. Фото: Natia Leverashvili / Publica

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хозяйка квартиры, которую снимали в Тбилиси Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль, сообщила в суде, что силовики приехали на обыск раньше, чем указано в протоколе, и не постоянно находились в ее поле зрения. В это время и были подброшены наркотики, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля на заседании Тбилисского горсуда был допрошен полицейский, составивший рапорт на Артема Грибуля и Анастасию Зиновкину. Грибуль во время допроса силовика держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы".

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. Защита просила освободить их под залог, но суд отказался.

26 июня в Тбилисском горсуде прошло очередное судебное заседание по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля. Поскольку в этот день Грибулю исполнилось 25 лет, его сторонники символически поздравили его с днем ​​рождения, надев праздничные колпаки, сообщило поздно вечером издание Publika.

На заседании была допрошена в качестве свидетеля Эка Гогисванидзе – хозяйка квартиры, которую снимали в Тбилиси подсудимые.

По данным силовикво, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на 4 минуты пропадает из кадра. За 4 минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

По мнению защиты, представленная в деле видеозапись обыска квартиры не полностью отражает следственные действия. В результате допроса Эки Гогисванидзе было установлено, что четыре сотрудника полиции, пришедших обыскивать квартиру площадью 91 квадратный метр, не находились постоянно в ее поле зрения, указал адвокат Шота Тутберидзе.

В протоколе обыска указано, что обыск они начали примерно на час позже

"Также она подтвердила тот факт, что сотрудники полиции действительно приехали раньше и находились в квартире определенное время, хотя это не отражено на видео и не указано в протоколе обыска. Более того, в протоколе обыска указано, что обыск они начали примерно на час позже, тогда как в реальности они приехали на час или полтора раньше. Скорее всего, именно это время сотрудники МВД использовали для фальсификации доказательств", - цитирует Тутберидзе издание.

В свою очередь прокурор Нугзар Читадзе заявил, что показания свидетеля соответствуют видеозаписи и не подтверждают позицию стороны защиты. "Дверь квартиры была открыта ключом, свидетель наблюдала за следственными действиями. К тому же обыск снимался на видео. Она своей подписью подтвердила факт изъятия предметов и факт опечатывания квартиры", - привело его слова издание.

Следующее заседание назначено на 15 часов (14 мск) 14 июля, информирует телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, ежедневные акции протеста проводятся в Тбилиси уже почти семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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