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19:30, 14 апреля 2025

Артем Грибуль во время суда обвинил силовика в подбросе наркотиков

Кадры с заседания суда в Тбилиси по делу Артема Грибуля и Анастасии Зиновкиной 14.04.25. Скриншот из публикации в телеграм-канале Tbilisi_life.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси допросил полицейского, составившего рапорт на арестованных по делу о наркоторговле граждан России Артема Грибуля и Анастасию Зиновкину. Грибуль во время допроса силовика держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы".

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях, были арестованы в Тбилиси по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. Защита просила освободить их под залог, но суд отказался.

По уголовным делам, связанным с акциями протеста против приостановки евроинтеграции Грузии, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии, преследуется не менее 64 человек. На масштабное усиление нарушений силовиками прав человека во время акций протеста указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии, отмечается в справке "Кавказского узла" "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Сегодня в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу Зиновкиной и Грибуля, на нем был допрошен полицейский, составивший на них рапорт.

Полицейский заявил суду, что не участвовал лично в обыске задержанных, а был лишь автором рапорта. Однако, по словам обвиняемых, он был одним из тех полицейских, кто проводил обыск, сообщило на своей странице в Facebook* издание Publika.ge

Во время допроса судом полицейского Артём Грибуль держал листок с надписью: "HE PUT DRUGS IN MY POCKETS" (Он подбросил наркотики в мои карманы), сообщается в телеграм-канале Tbilisi_life.

При допросе полицейского прокурор практически не давал адвокатам стороны защиты возможности задавать ему вопросы, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал о деле россиянина Антона Чечина, который тоже обвинен по делу о наркотиках после участия в протестах. 

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Автор: "Кавказский узел"

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