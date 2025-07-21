Россиянин Грибуль объявил голодовку после заседания суда в Тбилиси

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Гражданин России Артем Грибуль, обвиненный в Грузии по делу о незаконном обороте наркотиков, объявил голодовку. На заседании по делу Грибуля и Анастасии Зиновкиной судья не позволила ему сделать заявление.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". На заседании в конце июня хозяйка квартиры, где жили россияне, сообщила суду, что силовики не постоянно находились в поле зрения во время обыска.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

Артем Грибуль сегодня, после очередного заседания суда, объявил голодовку в заключении. Арестованный сообщил, что проводит “полную” голодовку, следует из публикации в Telegram-канале группы поддержки арестованных россиян.

“Его единственное требование, чтобы суд запросил детализацию звонков переводчикам Анастасии и Артема в тот момент, когда они были вызваны сотрудниками МВД для участия в их задержании 17 декабря”, - говорится в сообщении.

На очередном заседании по делу Зиновкиной и Грибуля, состоявшемся сегодня в Тбилисском горсуде, выступили несколько свидетелей обвинения. Судья ограничивала обвиняемых в праве задавать вопросы, а представитель прокуратуры возмутился тем, что обвиняемая задает “слишком много вопросов” его свидетелю. После очередного вопроса, который Анастасия задала свидетелю-полицейскому, судья завершила заседание. “Артему Грибулю не дали возможности огласить свое заявление, его силой заковали в наручники и вывели из зала”, - сообщил Telegram-канал Tbilisi_life.

В суде Зиновкина заявила, что при задержании переводчик не разъяснил ей ее права и не объяснил ей, за что ее арестовывают, а впоследствии ей не предоставили материалов дела на русском языке, написала на своей странице в Facebook* активистка Натия Чиковани, присутствовавшая на заседании.

Следующее заседание по делу Грибуля и Зиновкиной назначено на 28 июля.

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