14:56, 10 августа 2025

Зиновкина пожаловалась на ухудшение состояния

Анастасия Зиновкина ( в центре), Артем Грибуль (справа). Скриншот фото из Telegram-канала Николая Кавказского (признан иноагентом) от 09.08.25, https://t.me/NKavkazsky/9938

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анастасия Зиновкина, обвиняемая в обороте наркотиков, пожаловались на сильные боли в спине, она не может сидеть. Активисты на акции протеста в Тбилиси призвали омбудсмена Грузии посетить ее.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". На заседании в конце июня хозяйка квартиры, где жили россияне, сообщила суду, что силовики не постоянно находились в поле зрения во время обыска. 21 июля Грибуль и арестованный по аналогичному делу россиянин Антон Чечин объявили сухую голодовку в заключении, которая продолжалась три дня. Одно из требований было - улучшить условия содержания Зиновкиной, которая страдает от проблем с позвоночником и со зрением, а также обеспечить ей нормальное питание. Грузинские пограничники отказались пустить в страну мать Анастасии.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

Анастасия Зиновкина не может сидеть и писать письма из-за сильных болей в спине, сообщил в своем Telegram-канале Николай Кавказский (внесен в России в реестр иноагентов).

Участники вчерашнего шествия в Тбилиси выразили поддержку политическим заключённым, россиянам Анастасии Зиновкиной и Артёму Грибулю. Было заявлено, что они не признают вину, а прокуратура обвиняет их в хранении наркотиков в особо крупном размере, при этом в деле нет нейтральных свидетелей, пишет Tbilisi Life.

Анастасия может только стоять или лежать (на нарах без матраса), а необходимая медицинская помощь ей не оказывается. Активисты призвали омбудсмена посетить Анастасию.

В сообщении также говорится, что Зиновкина попросила телеканалы освещать её процесс и посещать судебные заседания -  так, по итогам последнего заседания 7 августа ни одно из СМИ не сделало даже короткой заметки, в тот день проходило много других не менее важных судебных процессов. 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, который так же, как и россияне Зиновкина, Грибуль и Чечин, был задержан после акции протеста и обвинен в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

