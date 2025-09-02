×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:33, 2 сентября 2025

Адвокаты заявили о нарушениях в деле Грибуля и Зиновкиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В заключительном слове адвокаты россиян Артема Грибуля и Анастасии Зиновкиной заявили, что в их деле нет целого ряда доказательств, а записи с обыска в квартире зафиксировали присутствие в ней неизвестного, который не упоминается в протоколе.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". Зиновкина страдает от проблем с позвоночником и со зрением, но не получает медицинской помощи. Грузинские пограничники отказались пустить в страну мать Анастасии, женщина подала жалобу.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

На заседании суда по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля адвокат заявил, что во время обыска в их квартире находился еще один человек, который не был указан в протоколах, а также о котором не говорили свидетели в ходе допросов, сообщает телеграм-канал Tbilisi life 1 сентября.

Согласно протоколу обыска, в квартире находились полицейские Мирза Джапаридзе, Гиорги Имерлишвили, Зураб Туриашвили и Давит Ахаладзе, а также хозяйка жилья Эка Гогисванидзе. На видео в какой-то момент видно, что Имерлишвили и Туриашвили обыскивают квартиру, Джапаридзе заполняет протокол, Ахаладзе снимает видео, а Гогисванидзе наблюдает за ходом обыска. И вдруг открывается дверь ванной комнаты изнутри. При этом Азаладзе отводит камеру так, чтобы не было видно, кто вышел из ванной комнаты.

Это, по мнению защиты, подтверждает тот факт, что наркотики в квартиру могли подбросить так, чтобы это не было отражено на видео.

Адвокат Шота Тутберидзе в заключительной речи отметил, что впервые в своей практике участвует в деле, где участвовавший в задержании полицейский является обвиняемым. Речь про Иракли Мухатгвердели. "Правда, суд в его случае не увидел особо больших нарушений в стрельбе из оружия в общественном месте в нетрезвом виде из оперативной машины, однако, как видно, этим грузинская Фемида уравновешивает высокие стандарты, проявленные по отношению к узникам совести, и в итоге где-то посередине получается "нормально", - заявил он.

Мухатгвердели был арестован в мае и до сих пор находится в статусе обвиняемого. Его отпустили под залог в 10 тысяч лари. Именно Мухатгвердели Зиновкина обвинила в угрозах изнасилованием и убийством.

Также адвокат заявил, что в деле отсутствует ряд доказательств. В частности, нет показаний очевидцев задержания Грибуля и Зиновкиной, нет видеозаписи обыска квартиры с момента входы и до момента нахождения наркотиков, нет показаний независимых свидетелей.

12 сентября судья заслушает последнее слово обвиняемых и должна будет вынести приговор.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:32, 2 сентября 2025
Пункт временного размещения открыт для жильцов поврежденных ростовских многоэтажек
18:46, 1 сентября 2025
Два военных из Астраханской области убиты на Украине
17:57, 1 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
08:49, 1 сентября 2025
Боец из Краснодарского края убит в военной операции
05:47, 1 сентября 2025
Возобновлена работа волгоградского аэропорта
00:55, 1 сентября 2025
Аэропорт Волгограда приостановил работу
Все события дня
Новости
Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
12:50, 25 августа 2025
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию
Мужчина дает взятку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 19 августа 2025
Гражданин России обвинен в попытке дать взятку грузинскому пограничнику
Анастасия Зиновкина в суде. Фото: Publika
04:50, 15 августа 2025
Зиновкина рассказала суду о слежке и угрозах изнасилованием
Аэропорт Тбилиси. Фото: Gmaisuradze15. https://upload.wikimedia.org/
15:43, 14 августа 2025
Недопуск в Грузию Светланы Зиновкиной продолжил тренд отказов во въезде россиянам
Георгий Дзагоев. Скриншот сообщения администрации Правобережного района / Telegram
02:56, 14 августа 2025
Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше