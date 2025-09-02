Адвокаты заявили о нарушениях в деле Грибуля и Зиновкиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В заключительном слове адвокаты россиян Артема Грибуля и Анастасии Зиновкиной заявили, что в их деле нет целого ряда доказательств, а записи с обыска в квартире зафиксировали присутствие в ней неизвестного, который не упоминается в протоколе.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". Зиновкина страдает от проблем с позвоночником и со зрением, но не получает медицинской помощи. Грузинские пограничники отказались пустить в страну мать Анастасии, женщина подала жалобу.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

На заседании суда по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля адвокат заявил, что во время обыска в их квартире находился еще один человек, который не был указан в протоколах, а также о котором не говорили свидетели в ходе допросов, сообщает телеграм-канал Tbilisi life 1 сентября.

Согласно протоколу обыска, в квартире находились полицейские Мирза Джапаридзе, Гиорги Имерлишвили, Зураб Туриашвили и Давит Ахаладзе, а также хозяйка жилья Эка Гогисванидзе. На видео в какой-то момент видно, что Имерлишвили и Туриашвили обыскивают квартиру, Джапаридзе заполняет протокол, Ахаладзе снимает видео, а Гогисванидзе наблюдает за ходом обыска. И вдруг открывается дверь ванной комнаты изнутри. При этом Азаладзе отводит камеру так, чтобы не было видно, кто вышел из ванной комнаты.

Это, по мнению защиты, подтверждает тот факт, что наркотики в квартиру могли подбросить так, чтобы это не было отражено на видео.

Адвокат Шота Тутберидзе в заключительной речи отметил, что впервые в своей практике участвует в деле, где участвовавший в задержании полицейский является обвиняемым. Речь про Иракли Мухатгвердели. "Правда, суд в его случае не увидел особо больших нарушений в стрельбе из оружия в общественном месте в нетрезвом виде из оперативной машины, однако, как видно, этим грузинская Фемида уравновешивает высокие стандарты, проявленные по отношению к узникам совести, и в итоге где-то посередине получается "нормально", - заявил он.

Мухатгвердели был арестован в мае и до сих пор находится в статусе обвиняемого. Его отпустили под залог в 10 тысяч лари. Именно Мухатгвердели Зиновкина обвинила в угрозах изнасилованием и убийством.

Также адвокат заявил, что в деле отсутствует ряд доказательств. В частности, нет показаний очевидцев задержания Грибуля и Зиновкиной, нет видеозаписи обыска квартиры с момента входы и до момента нахождения наркотиков, нет показаний независимых свидетелей.

12 сентября судья заслушает последнее слово обвиняемых и должна будет вынести приговор.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.