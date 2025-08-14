Недопуск в Грузию Светланы Зиновкиной продолжил тренд отказов во въезде россиянам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Светлана Зиновкина подала жалобу на недопуск в Грузию, в постановлении о штрафе, который стал причиной отказа, указана дата, когда она уже покинула страну. Решения судов по подобным делам не всегда в пользу истцов, указали столкнувшиеся с проблемами при пересечении границы с Грузией россияне.

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники не пустили в страну россиянку Светлану Зиновкину, которая планировала встретиться с арестованной в Тбилиси дочерью. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила неправительственная организация "Центр социальной справедливости".

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". На заседании в конце июня хозяйка квартиры, где жили россияне, сообщила суду, что силовики не постоянно находились в поле зрения во время обыска. 21 июля Грибуль и арестованный по аналогичному делу россиянин Антон Чечин объявили сухую голодовку в заключении, которая продолжалась три дня. Одно из требований было - улучшить условия содержания Зиновкиной, которая страдает от проблем с позвоночником и со зрением, а также обеспечить ей нормальное питание. Анастасия Зиновкина пожаловалась на сильные боли в спине, она не может сидеть. Активисты на акции протеста в Тбилиси призвали омбудсмена Грузии посетить ее.

Светлана Зиновкина сообщила, что подала жалобу на штраф, который стал причиной отказа въезда в Грузию

«Жалоба в суд и в другие инстанции подана о назначении неправомерного штрафа якобы за моё участие в митинге 10 марта. Но я 9 марта уже покинула Тбилиси и не участвовала ни в каких акциях», - сказала она.

По словам Зиновкиной, именно отказ её при въезде в Тбилиси 30 июля от уплаты штрафа за несуществующее нарушение и послужило причиной недопуска её на территорию Грузии. Сейчас она находится вне этой страны. Она рассказала, как развивались события.

"Меня не пустили 30 июля, сказали что у меня штраф и я должна заплатить 5000 лари, написали на листе бумаги цифры и подвели к окну банка. Я просила дать квитанцию или показать за что и когда у меня штраф. Тогда мне выдали бумагу с отказом во въезде по "иным причинам". Потом отвели в специальное помещение и сказали, что отправят домой через 2-3 часа. Там было много иностранных граждан, даже ребенок. Вечером я опять пыталась узнать, когда меня отправят домой, но охранник, сказал что не знает, а начальника нет. Телефон забрали сразу как туда привели. На вторые сутки ко мне пришёл начальник, спросил как я себя чувствую и сказал, что сейчас мне принесут еду. А также спросил хочу ли чай или кофе. Мне принесли кофе. Примерно в половине первого мне принесли еду, опять пришёл начальник и лично проверил что принесли. А также мне сообщили, что мой рейс будет ночью. Вечером мне принесли ужин. Примерно в 23:30 пришёл полицейский, сказал что пора и мы почти бегом отправились на мой рейс, я просила телефон, но он сказал нет. Только когда мы зашли в самолёт, он отдал паспорт стюардессе, а потом мне телефон", - рассказала она.

По мнению Зиновкиной, судебное разбирательство по её жалобе может затянуться на долгое время. Её дочери уже известно о произошедшем с матерью.

"У нас три месяца не было связи. Она не могла никак дозвониться. Сейчас вроде бы есть. У нас было запланировано свидание на 4 августа. Но мы не смогли встретиться, к сожалению", - сказала Зиновкина.

Адвокат Иван Павлов* был ранее недопущен в Грузию без объяснения причин.

"Можно жаловаться на недопуск административно, административная жалоба всегда возможна, но самый традиционный путь это все-таки обращение в суд. Хотя, по моему, не было пока успешных примеров, но это единственный цивилизованный вариант. Но положительными практиками не располагаю", - сказал Павлов.

По его словам, трудно даже добиться разъяснения причин недопуска в Грузию.

"В принципе, таких объяснений невозможно добиться. Всё происходит без предоставления возможности ознакомиться с причинами. Заявителю и его адвокату не покажут просто их, потому что это будет все засекречено", - пояснил Павлов.

Российская журналистка, проживавшая в Грузии, на условиях анонимности сообщила, что недопуск не объясняется никак и сложно предугадать от чего это зависит.

"Я сама была не допущена, когда въезжала в Грузию из Армении и просидела в Армении 4 месяца, потом выехала через Турцию и оттуда меня пустили в Грузию. Судилась с грузинскими пограничными властями через адвоката, в целом это можно, но толку от этого положительного не будет. С тех пор выезжала дважды, каждый раз опрос-проверка. но в итоге пускают", - сказала она.

Cудиться с пограничными властями Грузии можно, но положительный исход не гарантирован.

"Одна знакомая оспаривала решение о недопуске, так ей суд вынес вообще потом запрет на въезд. В решении суда написали, что ее считают персоной, которая угрожает национальной безопасности Грузии. Также если у тебя есть штрафы неоплаченные, то тебя не пустят в Грузию - надо все оплатить на въезде. Я въезжала снова совсем недавно, пару недель назад - вместе со мной тормознули двоих мужчин, россиянина и белоруса. Меня пропустили в итоге, после того, как задали массу неуместных вопросов, вроде - а есть ли у вас дети? А вот что с этими мужчинами, не знаю - не видела их потом. Вообще, по моим ощущениям, регулярно не пускают людей, просто они громко об этом не заявляют. Не у меня одной такой есть кейс. Если сразу не пустят, то надо ждать, чем дольше, тем лучше. Но и тогда все равно могут не пустить", - пояснила она.

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Так, грузинские пограничники весной отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году. Ранее с отказами столкнулись протодиакон Андрей Кураев, активист Максим Иванцов. В ноябре 2023 года пограничники не пустили в Грузию для выступления российского стендап-комика Гарика Оганисяна. В начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.