Российскому комику запрещен въезд в Грузию

15 ноября 2023, 16:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пограничники повторно не пропустили в страну российского стенд-ап комика Гарика Оганисяна, несмотря на то, что при пересечении границы он использовал армянский паспорт.

Как писал "Кавказский узел", российский стендап-комик Гарик Оганисян в сентябре 2022 года получил отказ в посещении Грузии, где у него были запланированы концерты. Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, пояснил тогда грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Об отказе грузинских пограничников пропустить его через границу стенд-ап комик Гарик Оганисян сообщил сегодня на своей странице в Instagram*. "Меня не пустили в Грузию опять. <...> Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности", - сообщил Оганисян в сторис. По его словам, деньги за билеты на его выступление будут возвращены.

У Оганисяна было запланировано выступление в тбилисском стендап-клубе Bukhari 17 ноября. Объединение комиков Comigration сообщило, что выступление отменено, сообщил сегодня Telegram-канал Paper Kartuli.

Оганисян в 2016 году переехал из Саратова в Москву и стал участником проекта Stand-Up Club #1. В 2018 году он устроился на работу сценаристом в шоу "Вечерний Ургант", сообщила 9 сентября 2022 года "Лента.ру"

Власти Грузии неоднократно отказывали во въезде в страну известным гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. Так, в начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому, который ранее поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.