Журналисты из России пожаловались на немотивированный отказ во въезде в Грузию

16 ноября 2022, 12:40

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Грузинские пограничники не пустили в страну журналистку «Проекта»* Екатерину Аренину и менеджера «Медиазоны»** Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина. Всего с начала ноября шесть российских журналистов и активистов не были допущены в страну, рассказал директор местного отделения Free Russia Foundation* Егор Куроптев.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября стало известно, что грузинские пограничники без объяснения причин отказали во въезде в страну блогеру и защитнику прав человека на Северном Кавказе Руслану Камбиеву, который планировал принять участие в форуме в Кобулети. Ранее, 9 сентября, стало известно, что российский стендап-комик Гарик Оганисян получил отказ в посещении Грузии, где у него были запланированы концерты.

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, пояснил грузинский аналитик Давид Авалишвили.

За последние две недели грузинские пограничники не пустили в страну шесть российских журналистов и активистов, сообщил директор отделения Free Russia Foundation* на Южном Кавказе Егор Куроптев. Среди тех, кто получил отказы, он назвал журналистку «Проекта»* Екатерину Аренину, активистку Pussy Riot Нику Никульшину и менеджера редакции «Медиазоны»** Галу Латыговскую. По его словам, еще три человека, получившие отказы, постоянно проживают в Грузии и арендовали в стране недвижимость на продолжительный срок, сообщает сегодня издание "Агентство" в своем телеграм-канале. Имена этих трех человек в публикации не указаны.

Екатерина Аренина подтвердила, что ее не пропустили через границу 14 ноября, выдав отказ во въезде, где в графе "Обоснование" были указаны «другие причины». "Я отдала паспорт, что-то там сотрудница увидела у себя в компьютере и сначала просто молчала минут 10", - рассказала она.

По словам Арениной, минут через 40 к ней подошел другой сотрудник погранслужбы и выдал уведомление о запрете на въезд. "Сказал: "Екатерина, мы вам отказываем во въезде в Грузию. Наш разговор записывается — ничего больше не могу вам объяснить"", - приводит слова Арениной издание.

Ника Никульшина сообщила, что ее не пустили в Грузию 1 ноября. "На границе меня держали примерно два часа. Сотрудники погранслужбы никак это словесно не обосновали, но в документе, который мне выдали, стоит галочка в графе Other ("Другое". - Прим. "Кавказского узла")", - приводит слова Никульшиной издание, подчеркнув, что у активистки на полгода вперед заключен договор аренды в Грузии с тем же арендодателем, у которого она снимала квартиру ранее.

В свою очередь Гала Латыговская рассказала, что летела в Грузию 2 ноября и не получила никакого уведомления от сотрудников погранслужбы. "Мне ничего не сказали. 50 минут ждала [на погранконтроле]. Ко мне подбежал человек, спросил, каким рейсом я прилетела. Я сказала, что Turkish Airlines. Он встрепенулся и сказал: "Так, быстрей, быстрей, быстрей, вы сейчас полетите обратно!"" – цитирует Латыговскую издание.

Напомним, в июне жители Дагестана, Ингушетии и Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что некоторых уроженцев Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, причем некоторые получили по два и даже три отказа. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходили границу без проблем.

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. 24 сентября водители сообщили, что пограничники на грузинском КПП отводят в отдельный кабинет жителей Северного Кавказа, а многим из них отказывают во въезде в страну.

Ранее на протяжении многих лет "Кавказский узел" фиксировал случаи недопуска в Грузию жителей регионов СКФО. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалавди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

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