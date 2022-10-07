Правозащитнику Руслану Камбиеву отказано во въезде в Грузию

07 октября 2022, 02:54

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Грузинские пограничники отказали во въезде в страну блогеру и защитнику прав человека на Северном Кавказе Руслану Камбиеву, который планировал принять участие в форуме в Кобулети.

Как писал "Кавказский узел", в июне жители Дагестана, Ингушетии и Чечни рассказали, что некоторых уроженцев Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, некоторые получили по два и даже три отказа. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. 9 сентября стало известно, что российский стендап-комик Гарик Оганисян получил отказ в посещении Грузии, где у него были запланированы концерты. Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, пояснил грузинский аналитик Давид Авалишвили. 24 сентября участники Telegram-чатов сообщили, что на КПП со стороны Грузии жителей Северного Кавказа пограничники отводят в отдельный кабинет. Многим российским кавказцам отказывают во въезде в страну.

Старший инспектор по правам человека «Гражданского комитета по защите прав и свобод гражданина в СКФО» Руслан Камбиев рассказал, что планировал приехать на "Форум Кафки и Оруэлла", который намечен на 7 октября в Кобулети. Правозащитник показал грузинским пограничникам подтверждение от организаторов мероприятия, обосновывающее рабочий характер его визита, однако получил отказ во въезде, сообщило 6 октября со ссылкой на Камбиева издание "Кавказ.Реалии"*.

По словам правозащитника, он находится в нейтральной зоне.

"На пропускных пунктах Грузии без объяснения каких-либо причин отказывают во въезде в страну всем уроженцам Северного Кавказа [...] Всех уроженцев Северного Кавказа на пропускном пункте «Верхний Ларс» отправляют в 222 кабинет, где фотографируют их лица, документы и телефон. Далее опрашивают и выдают официальный отказ в праве въезда в страну на грузинском и английском языках", - написал 6 октября Камбиев на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что "присутствует неоспоримый факт свободного пропуска граждан РФ всех остальных субъектов, кроме Северного Кавказа", назвав это "грубым нарушением прав человека".

"Голодные и замёрзшие люди, зачастую с малолетними детьми и больными пожилыми родителям, сутками простаивают на нейтральной территории между Россией и Грузией. Буквально на днях, в подобной ситуации там находилось около 600 человек [...] это происходит целенаправленно по отношению к уроженцам Северного Кавказа", - написал правозащитник.

Он призвал европейские и грузинские институты по правам человека обратить внимание на ситуацию на российско-грузинской границе.

Блогер и правозащитник Руслан Камбиев стал инициатором создания независимого Северо-Кавказского экспертно-аналитического центра, в рамках которого объединились правозащитники, журналисты и общественники СКФО и других регионов страны. Камбиев открыто заявлял о давлении со стороны представителей власти на общественных активистов, формирование в регионах «ручных» советов и Общественных палат, не поднимающих реальных вопросов, интересующих общество, говорится в биографии Камбиева, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. 1 октября журналист Заур Фарниев опубликовал видео об отсутствии пробок на Верхнем Ларсе, из ролика следует, что на КПП "Верхний Ларс" в очереди стоят только большегрузы. Представитель военкомата Северной Осетии 2 октября сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию.

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