Более 180 повесток получили на Верхнем Ларсе выезжающие в Грузию

02 октября 2022, 17:49

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Военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию, сообщил представитель военкомата Северной Осетии. Некоторых выезжающих не выпускают из России, рассказали участники чата, где публикуется информация о ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции.

К 1 октября прекратился ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию, большой очереди из легковых автомобилей там больше нет, сообщили журналист Заур Фарниев и авторы видео, опубликованных в Telegram. Об отсутствии пробки сообщили и участники чата, где публикуется информация о ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс".

Более 180 человек, подлежащих мобилизации, получили повестки на границе при попытке выехать из России в Грузию, сообщил сегодня заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев. "Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию", - приводит его слова ТАСС.

На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в том числе представители военкомата и органы представительной власти. Гражданам России, подлежащим мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы закона, информирует агентство.

В конце сентября люди, застрявшие в многокилометровой очереди на выезде из Северной Осетии в Грузию, активно запрашивали помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. Там же многие пользователи предлагали бесплатную помощь тем, кто выезжает из Северной Осетии. 30 сентября люди, уезжающие в Грузию, попросили у волонтеров помощи в организации хранения машин.

Вопрос о вручении повесток задал сегодня, в частности, пользователь Telegram с ником "I" в чате "Верхний Ларс". Только срочная помощь. Чат волонтёров". "А что насчет повесток и военкоматов? Разворачивают ли?" – поинтересовался он.

"Вчера некоторых разворачивали", - ответил Valet. "На границе военкомат не работает. Иногда разворачивают с уведомлением явиться в военкомат по месту жительства, очень редко. Пока я ждал допроса в ФСБ, было всего двое таких, одного причем пропустили. А я там 5 часов сидел", - поделился наблюдениями Kirill.

На вопросы о том, есть ли пробка на дороге к "Верхнему Ларсу", несколько пользователей сообщили сегодня, что пробки нет. "На данный момент пробки нет", - написал, в частности, в 14.00 мск участник инициативной группы волонтеров с ником motya mo.

Напомним, после начала мобилизации многокилометровые пробки образовались также в Астраханской области на границе с Казахстаном. 29 сентября глава Красноярского района ввел режим повышенной готовности в районе. Из-за автомобильных пробок на дороге к КПП "Караузек" жители ближайших сел рискуют остаться без помощи врачей и пожарных, пояснил он.

30 сентября глава района сообщил, что около пропускного пункта "Караузек" развернули мобильный призывной пункт, и сотрудники военкомата уже начали вручать повестки военнообязанным. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают, причем это касается не только жителей Красноярского района, но и всех, кто состоит на воинском учёте и пытается выехать в Казахстан, подчеркнул чиновник.

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