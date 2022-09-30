Мобильный призывной пункт развёрнут на границе в Астраханской области

30 сентября 2022, 15:16

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Сотрудники военкомата на мобильном призывном пункте начали вручать повестки желающим выехать из Астраханской области через КПП на границе с Казахстаном.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября глава Красноярского района Руслан Бисенов ввел режим повышенной готовности в районе. Из-за автомобильных пробок на дороге к границе с Казахстаном жители ближайших сел рискуют остаться без помощи врачей и пожарных, пояснил он.

После начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. Руслан Бисенов 26 сентября подтвердил, что около пункта пропуска "Караузек" длинные очереди из легковых автомобилей. "Ощущение такое, будто все мужчины собрались тут. Вместо того чтобы явиться в военкомат, они решили поехать в Казахстан. В легковых машинах в основном мужчины, примерно от 30 до 50 лет. Бесконечный автомобильный поток из разных регионов юга России", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Около пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт, сообщил сегодня Руслан Бисенов. "Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»", - написал он в своем Telegram-канале.

Ограничение касается не только жителей Красноярского района, подчеркнул чиновник. "Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учёте", - указал он.

Напомним, установку пункта мобилизации на КПП "Караузек" администрация губернатора Астраханской области анонсировала 29 сентября, сообщив, что это произойдет в ближайшие дни. Главный редактор астраханского издания «Площадь Свободы» Александра Раевская сообщила в тот же день "Кавказскому узлу", что пока на КПП «Караузек» временного пункта военкомата нет.

После начала мобилизации многокилометровые пробки образовались также в Северной Осетии на пути к границе с Грузией. После того, как 26 сентября стало известно, что людей без машин начали пропускать через границу, с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком.

28 сентября глава Северной Осетии подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции. Границу России и Грузии можно пересечь только на транспорте, в том числе на велосипедах и самокатах, но не пешком, заявили пограничники.

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