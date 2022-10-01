Обнародованы видео об отсутствии пробки на Верхнем Ларсе

01 октября 2022, 17:12

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Большой очереди из легковых автомобилей на выезд из России в Грузию больше нет, следует из опубликованных в Telegram видео. Об отсутствии пробки сообщили и участники чата, где публикуется информация о ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции. Границу России и Грузии можно пересечь только на транспорте, в том числе на велосипедах и самокатах, но не пешком, сообщили пограничники.

Видео об отсутствии пробок на Верхнем Ларсе опубликовал сегодня журналист Заур Фарниев. из видеролика следует, что в на КПП стоят только большегрузы. "Граница с Грузией. Ни одной машины с релокантами. Эпопея с пробками на Ларсе закончена", написал Фарниев.

Ситуация на границе нормализовалась, заявил в своем видео Алан Золоев. "Можно с уверенностью сказать что ситуация на границе Россия / Грузия кпп Верхний Ларс полностью нормализовалась, все структуры работают в штатном режиме", - написал он в своем Telegram-канале. В видео, которое снято в ночь с 30 сентября на 1 октября, он заявил, что "по прежнему запрещен переход границы пешеходам, также запретили эт делать на велосипеде, на самокате - только на автомобиле". "За счет того, что упорядочили очередь, сделали 3-4 кордона, автомобили отсекают с интервалом 2-3 километра, пробка растянулась, но она стала меньше. Потому что на всех участках разрешили стоять в пробке одной полосой, а не 2-3-4, как ранее. На выезд из Грузии автомобили выезжают без проблем. (...) Сейчас все нормально, нет никакого коллапса. нет никакой гуманитарной катастрофы. Все убрали, все вывезли, на КПП воцарилось спокойствие, тишина и порядок", - заявил он.

По данным сервиса "Яндекс Карты" на 17.00 мск, длина пробки на выезд из России в Грузию достигает 2,89 километра.

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