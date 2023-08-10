Актеру Виталию Гогунскому отказано во въезде в Грузию

10 августа 2023, 09:41

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Власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому, который ранее поддержал проведение специальной военной операции на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии неоднократно отказывали во въезде в страну известным гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. Так, в начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты.

Власти Грузии отказали во въезде в страну российскому актеру Виталию Гогунскому, сыгравшему роль Кузи в сериале "Универ". Директор актера Табриз Шахиди предположил, что Гогунского не пустили в Грузию по политическим причинам.

"Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. "Граница" не впустила его в Грузию. Причины очевидны – политические", – привел сегодня "Коммерсант" слова Шахиди.

Гогунский приехал в Тбилиси для участия в съемках, но не смог выйти в город. В самолет его завели под конвоем пограничников, привели "Кавказ. Реалии"* слова Табриза Шахиди.

Актер и певец Виталий Гогунский неоднократно был с концертами в зоне специальной военной операции (СВО) и с первых дней ее проведения поддержал ее, отметило 7 марта РИА "Новости".

Напомним, ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую.

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