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02:38, 30 марта 2025

Мухранова вновь не пустили в Грузию

Алексей Мухранов. Скриншот фото cо страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 02.03.24, https://www.facebook.com/photo?fbid=10229840505949799&set=pcb.10229840510989925

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году.

Как писал "Кавказский узел", автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова в августе 2023 года не пустили в Грузию.

Автора проезда TravelGeorgia Алексея Мухранова вновь не пустили в Грузию, пишет 29 марта "Грузия-онлайн".

По словам Мухранова, он прилетел к Тбилиси из Москвы 28 марта. Сначала его долго держали на таможне, затем выдали отказ во въезде с мотивировкой "по другим причинам". Утром 29 марта его обратным рейсом отправили в Москву. "Семь часов спал на таможне. В шесть утра засунули на обратный самолет", - приводит его слова издание.

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

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Автор: "Кавказский узел"

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