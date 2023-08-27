Автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова не пустили в Грузию

27 августа 2023, 22:58

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Грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта «Экскурсии по Грузии» (TravelGeorgia) Алексея Мухранова.

Как сообщил сам Мухранов в социальных сетях, он весь 2023 год находился на территории страны. Однако, выехав из нее в Армению, не смог вернуться обратно.

По словам Мухранова, когда он выезжал из Грузии, «девушка на КПП что-то долго проверяла, а только минут через 10 выдала паспорт». На обратном пути в паспорт поставили штамп, его протянули и «вдруг она что-то на мониторе увидела и - назад». «Хотел взять с собой палатку и спальник. И кофе с сахаром. На всякий случай. Но не взял. Теперь придется лежать в степи, глядя в звездное небо. Впрочем, в августе не страшно», - пишет Алексей Мухранов.

Проект «Экскурсии по Грузии» создан в 2010 году.

«В 2010 году, еще в эпоху Саакашвили я взялся за Грузию из тех соображений, что пока никто ничего всерьез про эту страну не писал. Тогда это был совершенно неизученный регион. Некоторое количество местных энтузиастов были изолированы от внешнего мира языковым барьером. В Грузии я прожил август 2010 года, потом апрель-сентябрь 2011 года, потом июнь-сентябрь 2013 года, май-сентябрь 2014, лето 2015, июнь-декабрь 2016, а так же январь, июнь-ноябрь 2017, 2018, 2019 года, случайно оказался вне страны в 2020 ковидном году, и снова жил тут в 2021 и 2022», - говорится на странице проекта.

"Кавказский узел" писал о случаях отказа российским журналистам, правозащитникам, активистам и деятелям искусства во въезде в Грузию.

В начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты.

В конце марта грузинские пограничники не пустили в страну правозащитницу Дарьяну Грязнову, которая возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года. 14 марта стало известно, что в Грузию не пустили журналистку Александру Шведченко, которая возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год.

20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год.

Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналисток Екатерину Аренину и Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина*.