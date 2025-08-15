Зиновкина рассказала суду о слежке и угрозах изнасилованием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анастасия Зиновкина, обвиненная в Грузии по делу о наркотиках, сообщила суду, что заметила за собой слежку после участия в акциях протеста. Она также заявила, что один из силовиков после задержания угрожал ее изнасиловать.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. На заседании в апреле, во время допроса полицейского, Грибуль держал листок с надписью: "Он подбросил наркотики в мои карманы". Зиновкина страдает от проблем с позвоночником и со зрением, но не получает медицинской помощи. Грузинские пограничники отказались пустить в страну мать Анастасии, женщина подала жалобу.

По данным силовиков, в квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он.

На заседании суда в Тбилиси 14 августа Анастасия Зиновкина рассказала о причинах приезда в Тбилиси в октябре 2024 года. По словам заключенной, она и ее молодой человек Артем Грибуль приехали в Грузию из Армении на непродолжительное время, планируя затем переехать в Южную Америку. “Мы уже купили билеты из Тбилиси в Бразилию”, - цитирует ее слова Publika.

Хотя Зиновкина и Грибуль участвовали в декабре в проевропейских митингах, они не собирались оставаться в Грузии надолго. “Нам с Артемом очень нравится Грузия, но я не хочу жить при диктатуре… (...) Я всю жизнь прожила при диктатуре и другой жизни не видела”, - сказала она.

Как утверждает Зиновкина, примерно за полторы недели до ареста она заметила за собой слежку: одни и те же люди наблюдали за ней из машин возле ее дома и в банке, куда она ходила, чтобы снять деньги для оплаты аренды жилья.

Также Анастасия заявила в суде, что один из полицейских, задержавших ее, угрожал ей изнасилованием. “Иракли Мухатгвердели угрожал мне изнасилованием. Параллельно снимали с меня верхнюю одежду. Его действия были не только словесными. Он начал меня лапать, чтобы его угроза была ощутимой… Начал трогать пряжку брюк со словами: “Я тебя накажу“. После того как я увидела, что мне подбросили наркотики, все успокоились. Все начали говорить тише, кроме Ираклия Мухатгвердели, он трогал меня и угрожал”, - приводит ее слова телекомпания Pirveli.

Один из грузинских политзаключенных, Реваз Кикнадзе, обвиненный в насилии на акциях протеста, 14 августа высказался в поддержку Зиновкиной, Грибуля и арестованного по аналогичному делу о наркотиках россиянина Антона Чечина. Он предположил, что их готовятся “принести в жертву”, поскольку общественность равнодушно относится к преследованию иностранцев.

“Все прекрасно знают мое отношение к русским и всему русскому (...) Диктатура есть диктатура везде, и тот, кто с ней борется, везде одинаково ценится. Какой смысл в моей борьбе, если кого-то несправедливо приносят в жертву, даже гражданина другой страны? Справедливость должна быть одинаковой для всех. И эти люди боролись там, как могли, боролись с путинским режимом. Многие их соотечественники, к сожалению, здесь, и им все равно, что происходит. А они приходили каждую ночь и помогали отравленным (газом) демонстрантам, как могли. По-моему, они ничем не хуже остальных”, - цитирует письмо Кикнадзе из тюрьмы NEWS.On.ge.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

