17:48, 12 сентября 2025

Зиновкина и Грибуль приговорены в Тбилиси к длительным срокам заключения

Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль. Фото: https://t.me/Free_Tbilisi

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россияне Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль, арестованные в Грузии по делу о наркотиках, получили по 8,5 лет лишения свободы. После оглашения приговора оба заявили, что начинают голодовку. Судебные приставы выгнали из зала Тбилисского горсуда активистов, присутствовавших на процессе. 

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 2 сентября суд в Тбилиси приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина, арестованного по аналогичному обвинению также после участия в протестах. 

По данным силовиков, в квартире, где жили активисты, были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он. Записи с обыска в квартире в Тбилиси зафиксировали присутствие в ней неизвестного, который не упоминается в протоколе, заявил в суде 1 сентября адвокат. 

Суд в Тбилиси огласил сегодня приговор гражданам России Анастасии Зиновкиной и Артему Грибулю, приговорив обоих к восьми годам и шести месяцам заключения, передает издание Paper Kartuli. 

Судья Нино Галусташвили не позволила Анастасии Зиновкиной произнести полностью последнее слово. В заключительной речи Зиновкина обратилась к своим друзьям по всему миру с призывом помочь Грузии и ее гражданскому обществу. 

“Я прошу своих друзей провести расследования и найти имена всех преступников, расследовать происхождение их денежных средств, найти их имущество и обнародовать это по всему миру (...) Прошу вас искать и собирать базы данных всех случаев полицейского насилия, несправедливых арестов и любых нарушений прав человека в Сакартвело. Общайтесь с жителями страны хотя бы удаленно. Помогайте ребятам на Руставели всем, о чем они попросят и не попросят”, - цитирует ее речь Telegram-канал Tbilisi_Life. 

“Хочу поддержать других политзаключенных. Хочу поприветствовать и поздравить с освобождением Георгия Ахобадзе, Нику Кация, Тедо Абрамова. Это был прекрасный момент, когда вас освободили, вся тюрьма ликовала (...) Я прошу грузинское общество, прежде всего, помочь Антону Чечину. У него серьезные проблемы со здоровьем. Пожалуйста, не допустите его гибели”, - приводит фрагмент выступления Зиновкиной Publika.

В декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи, прокуратура обжаловала оправдательный приговор. 15 августа суд признал невиновным и освободил Тедо Абрамова, также обвиненного в декабре в наркопреступлении и отрицавшего вину. 3 сентября был оправдан и участник проевропейских акций Ника Кация, обвиненный в хранении наркотиков в крупном размере.

Зиновкина также заявила, что объявляет голодовку с требованием освободить Артема Грибуля и Антона Чечина. Грибулю, который в последнем слове перечислял нарушения в своем деле, судья также не дала закончить выступление. Когда осужденного уводили конвоиры, он крикнул, что объявляет голодовку вместе с Зиновкиной.

Сразу после окончания заседания судебные приставы начали силой выгонять людей из здания Тбилисского горсуда, следует из видеозаписи очевидца, опубликованной изданием News.on.ge. Один из слушателей в суде, блогер Антон Рубин, заявил, что его зажали в тамбуре и душили, на его шее и руках можно заметить следы насилия.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

