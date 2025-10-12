×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:08, 12 октября 2025

Зиновкина пожаловалась на условия содержания в тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянка Анастасия Зиновкина, осужденная в Грузии по делу о наркотиках, написала письмо Патриарху Илие II и пожаловалась на то, что в тюрьме, где она находится, женщины не могут помыться в душе с горячей водой неделями.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

По данным силовиков, в квартире, где жили активисты, были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он. Записи с обыска в квартире в Тбилиси зафиксировали присутствие в ней неизвестного, который не упоминается в протоколе, заявил в суде 1 сентября адвокат. 

Анастасия Зиновкина, которая в настоящее время отбывает срок в специальном женском учреждении №5 в Рустави, направила открытое письмо Патриарху Грузии Илие II, призвав его обратит внимание на условия содержания женщин в тюрьме, пишет 11 октября телеграм-канал Tbilisi life.

Зиновкина, в частности, сообщила, что более пяти суток она и другие заключенные женщины не имели возможности помыться в тюрьме в душе горячей водой. "Горячий душ два раза в неделю по 15 минут для женского здоровья не является достаточным. Но учитывая постоянные отключения воды, поломки бойлера и т.д., мы по факту не обеспечены даже регулярными походами в душевую комнату два раза в неделю", - сообщила она.

Она обратила внимание, что даже те, кто отбывает предварительное заключение, находятся в таких же условиях, пусть даже потом они по решению суда признаются невиновными. "За 9 месяцев предварительного заключения [они] приобретают необратимые последствия для здоровья, не могут стать впоследствии матерями", - утверждает Зиновкина, не конкретизируя, о каких конкретно последствия идет речь и как они влияют на возможность забеременеть.

Активистка заявила, что любой арест для женщины в Грузии является фактически "убийством тех детей, которых эта женщина могла бы родить в том случае, если бы она не оказалась в тюрьме".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
13:30, 11 октября 2025
Четыре человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси
08:54, 11 октября 2025
Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
01:59, 11 октября 2025
Четверо военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
Все события дня
Новости
00:59, 9 октября 2025
Георгий Киноян освобожден из-под стражи в Армении
Рука журналиста. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:25, 8 октября 2025
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию вдове голландского журналиста Сториманса
Лариса Тупцокова, скриншот с канала Circassian Media
06:55, 25 сентября 2025
Черкесская активистка Лариса Тупцокова сообщила об уголовном преследовании
Леван Васадзе (слева) и Отар Парцхаладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://ru.netgazeti.ge/ Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=603&v=UyYk1GotQYg
17:59, 19 сентября 2025
Лондон ввел санкции против бывшего генпрокурора Грузии Парцхаладзе и бизнесмена Васадзе
Тбилиси. Фото: dare from tbilisi, Georgia https://commons.wikimedia.org/
13:55, 17 сентября 2025
Минфин Грузии отчитался о полной выплате долга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше