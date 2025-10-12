Зиновкина пожаловалась на условия содержания в тюрьме

Россиянка Анастасия Зиновкина, осужденная в Грузии по делу о наркотиках, написала письмо Патриарху Илие II и пожаловалась на то, что в тюрьме, где она находится, женщины не могут помыться в душе с горячей водой неделями.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

По данным силовиков, в квартире, где жили активисты, были обнаружены пакеты с наркотическим веществом. Отец Грибуля ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в деле есть видеозапись обыска, и оперативник то появляется, то пропадает из кадра. "Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на четыре минуты пропадает из кадра. За четыре минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики", - рассказал он. Записи с обыска в квартире в Тбилиси зафиксировали присутствие в ней неизвестного, который не упоминается в протоколе, заявил в суде 1 сентября адвокат.

Анастасия Зиновкина, которая в настоящее время отбывает срок в специальном женском учреждении №5 в Рустави, направила открытое письмо Патриарху Грузии Илие II, призвав его обратит внимание на условия содержания женщин в тюрьме, пишет 11 октября телеграм-канал Tbilisi life.

Зиновкина, в частности, сообщила, что более пяти суток она и другие заключенные женщины не имели возможности помыться в тюрьме в душе горячей водой. "Горячий душ два раза в неделю по 15 минут для женского здоровья не является достаточным. Но учитывая постоянные отключения воды, поломки бойлера и т.д., мы по факту не обеспечены даже регулярными походами в душевую комнату два раза в неделю", - сообщила она.

Она обратила внимание, что даже те, кто отбывает предварительное заключение, находятся в таких же условиях, пусть даже потом они по решению суда признаются невиновными. "За 9 месяцев предварительного заключения [они] приобретают необратимые последствия для здоровья, не могут стать впоследствии матерями", - утверждает Зиновкина, не конкретизируя, о каких конкретно последствия идет речь и как они влияют на возможность забеременеть.

Активистка заявила, что любой арест для женщины в Грузии является фактически "убийством тех детей, которых эта женщина могла бы родить в том случае, если бы она не оказалась в тюрьме".

