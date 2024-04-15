Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото Paper Kartuli от 15.04.24, https://t.me/paperkartuli/11914?single

15 апреля 2024, 23:35

14 противников закона об иноагентах задержаны в Тбилиси

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Во время акции протеста у парламента Грузии задержаны 14 человек, один полицейский получил травмы, сообщило МВД. Народный защитник и активисты призвали силовиков не препятствовать протестам.

Как писал "Кавказский узел", юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики стянули спецназ и водометы к зданию парламента, полиция приступила к задержаниям протестующих.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек на акции протеста у парламента Грузии. Также по данным ведомства, пострадал один силовик. "В результате силовых действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь. Правоохранители неоднократно призывали организаторов и участников митинга подчиниться законному требованию представителей МВД, не выходить за пределы, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнения. Протестующие не учитывали их законные требования, нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и наносили словесные оскорбления", - сообщило ведомство.

14 человек задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции ( статьи 166 и 173 КоАП Грузии), указано в сообщении, опубликованном на сайте МВД Грузии.

Начальник Центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе заявил, что четверо задержанных действовали «деструктивно» и пытались прорвать полицейский кордон, окруживший здание парламента. "Они действовали агрессивно и оказывали сопротивление полиции", - сказал Купатадзе в эфире телекомпании "Пирвели".

НПО "Грузинская демократическая инициатива" призвала полицию прекратить нарушать свободу собраний, отказаться от рейдов на мирные собрания у парламента и прекратить незаконное задержание людей на митинге.

"Министерство внутренних дел объявляет незаконными мирные собрания и демонстрации у здания парламента и призывает находящихся там людей разойтись. Поведение полиции является грубым нарушением свободы собраний. Мы призываем полицию прекратить грубое нарушение свободы собраний, отказаться от рейдов на мирные собрания с парламентом, прекратить незаконное задержание людей на митинге", - процитировало заявление организации телекомпания "Формула".

Народный защитник Леван Иоселиани заявил, что нельзя говорить о незаконном характере акции. По словам Народного защитника, митинг у парламента носит мирный характер, он призвал полицию не препятствовать проведению акции протеста. "Проведение собраний и манифестаций является фундаментальным правом, гарантированным Конституцией, что является одной из необходимых предпосылок существования свободного и демократического общества и его развития", - заявил Левон Иоселиани.

Народный защитник подчеркнул, что вмешательство в свободу собраний допускается только в том случае, если действие принимает насильственный и/или незаконный характер. 

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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Примечание:

"Активисты в Тбилиси выступили против упразднения оппозиционной партии", "Общественные организации Грузии призвали закрыть дела всех участников протестов", "Участники митинга в Тбилиси выступили против обязательной службы в армии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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