09 апреля 2024, 20:13

Участники акции в Тбилиси выступили против закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принятие закона об иноагентах, который под названием закона о прозрачности внесла в парламент "Грузинская мечта", приведет к отказу от европейского пути, заявили участники акции в Тбилиси. Грузия выстояла 9 апреля 1989 года и готова защищать свою независимость сейчас, заявила сегодня президент страны.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

В Тбилиси прошел Марш Свободы, его участники с площади Первой Республики прошли по направлению к зданию парламента Грузии. Демонстранты несли плакаты против принятия закона об иноагентах. "Да Европе, нет российскому закону", — гласит ряд плакатов. 

В шествии принимают участие политики, члены неправительственных организаций, гражданские активисты и представители различных сфер, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. 

"Как я могу не быть здесь, вся страна должна быть здесь, это преступление — быть сегодня дома", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из протестующих.  

Принятие закона означает отказ от европейского пути, заявил Зура Джапаридзе, лидер движения "Гирчи — Море свободы".

"Важно, чтобы люди понимали, что принятие этого закона означает отказ от реформ, в которых мы нуждаемся, отказ от европейского пути и отказ от всего хорошего, что мы можем получить в 2030 году, если станем членами Европейского союза. У этой страны никогда не было такой возможности. Важно понимать, говорить и протестовать против этого", - привела его слова во время марша телекомпания "Формула".

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Грузинские власти объявили это своей победой. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"В прошлом году мы отстояли наши права, и власти отменили принятие этого закона. Мы сможем сделать это и в этот раз", - заявила депутат парламента от партии "Лело" Анна Нацвлишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life, акция у парламента проходила спокойно, при этом не наблюдалось значительного скопления силовиков.

После окончания акции часть людей осталась у парламента, следующая акция намечена на 15 апреля, когда закон будет рассматриваться в парламенте, говорится в другой публикации Telegram-канала.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня почтила память тех, кто погиб 9 апреля 1989 года. "Сегодня это огромный день победы, день, когда мы должны знать, что ничто не может угрожать Грузии и ее независимости. Это величайший день победы Грузии, независимости Грузии, и важность этого дня в том, что никто не может угрожать независимости Грузии. Никто ничего не может с нами сделать, и то, что 8 апреля кто-то осмелился и в очередной раз ввел российский закон, является самым большим признаком их поражения", - привело слова Зурабишвили "Мтавари архи".

Тридцать пять лет назад, 9 апреля 1989 года, произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

 Актриса Эка Нижарадзе отметила, что будет до конца бороться против этого закона. "35 лет назад мы протестовали. Я могла быть в рядах тех, кто погиб, но и мне и моему поколению повезло, и мы здесь и живы, мы здоровы. Я лично буду бороться до конца за то, что я могу сделать против этого закона", - привела ее слова телекомпания "Пирвели".

Актриса Нанка Калатозишвили призвала жителей Грузии присоединяться к борьбе. "Мы должны еще раз показать всем, что ни 9 апреля, ни наша борьба на протяжении стольких лет и столетий не прошли даром.  Это очень важно, потому что мы хорошие люди, мы хорошая нация, и мы можем спасти свою страну и себя", - заявила она в эфире телекомпании.

Организация Объединенных Наций в Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния. "В Грузии организации гражданского общества оказывают существенную поддержку наиболее уязвимым слоям общества и защищают их права. Стигматизация деятельности гражданского общества может привести к тому, что люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, представители меньшинств, пожилые люди, женщины, молодежь, дети, жертвы домашнего насилия и другие люди останутся без помощи и поддержки", - указано в сегодняшнем заявлении на сайте ООН в Грузии.

Кроме того, Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с тем, что парламент Грузии использовал ускоренную процедуру отмены обязательных избирательных гендерных квот. "Введение в Грузии временного механизма электорального гендерного квотирования было давней рекомендацией Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая была направлена на компенсацию системного исключения женщин из процесса принятия политических решений. Ее отмена является шагом назад в достижении гендерного равенства", - указано в заявлении. 

Независимость всегда нуждается в защите и поддержании, заявил председатель партии "Европейские демократы" Паата Давитая. "Сегодняшнее 9 апреля – это сохранение свободы и независимости страны, защита национальных интересов страны", - заявил он в интервью "Интерпрессньюс".

К протесту против проекта закона о прозрачности иностранного влияния присоединились 10 организаций фермеров. За возвратом в парламент законопроекта о прозрачности иностранного влияния последовала очень жесткая оценка значительной части общества и западных партнеров, и доноров нашей страны (ЕС, США, НАТО и др). Напомним, что за последние десять лет в сельском хозяйстве (и не только), финансируемым западными партнерами, реализовано множество программ поддержки, которые помогают укрепить экономику Грузии и преодолеть бедность в стране", - указано в заявлении, которой подписали ассоциация фермеров Грузии, региональная ассоциация агротуризма Грузии, ассоциация "Будущий фермер" и другие.

Напомним, еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики согласились с мнением Зурабишвили о важности вступления Грузии в ЕС ради безопасности", "Политологи сочли фикцией раннюю предвыборную кампанию "Грузинской мечты", "Грузинские аналитики сочли реальным выполнение рекомендаций Еврокомиссии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 апреля 2024, 21:04

  • Зареме Мусаевой увеличили дозу лекарств

    Состояние Заремы Мусаевой в колонии-поселении ухудшается, ей повысили дозу инсулина и обезболивающих. Мусаева прошла обследование в Республиканской больнице Чечни, но не получает адекватного лечения, сообщил ее адвокат.

09 апреля 2024, 19:16

09 апреля 2024, 18:35

  • Правозащитники в Армении сообщили о задержании мигранта российскими военными

    Представители российской военной полиции задержали и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск за отказ от военной службы, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники потребовали от силовых структур Армении не допустить вывоза Щетинина в Россию.

09 апреля 2024, 17:55

  • Смерть Успанова возмутила жителей Чечни на фоне молчания руководства республики

    Результативность расследования смерти Асхаба Успанова под вопросом, так как власти Чечни проигнорировали случившееся, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Блогер Тумсо Абдурахманов подчеркнул, что заявление уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева о смерти Успанова было сделано прежде всего, чтобы избежать любой связи Чечни с терактом в "Крокус Сити Холле", комментаторы согласились, что Солтаев не заинтересован в расследовании смерти Успанова.

09 апреля 2024, 16:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи