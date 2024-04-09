Участники акции в Тбилиси выступили против закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принятие закона об иноагентах, который под названием закона о прозрачности внесла в парламент "Грузинская мечта", приведет к отказу от европейского пути, заявили участники акции в Тбилиси. Грузия выстояла 9 апреля 1989 года и готова защищать свою независимость сейчас, заявила сегодня президент страны.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

В Тбилиси прошел Марш Свободы, его участники с площади Первой Республики прошли по направлению к зданию парламента Грузии. Демонстранты несли плакаты против принятия закона об иноагентах. "Да Европе, нет российскому закону", — гласит ряд плакатов.

В шествии принимают участие политики, члены неправительственных организаций, гражданские активисты и представители различных сфер, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Как я могу не быть здесь, вся страна должна быть здесь, это преступление — быть сегодня дома", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из протестующих.

Принятие закона означает отказ от европейского пути, заявил Зура Джапаридзе, лидер движения "Гирчи — Море свободы".

"Важно, чтобы люди понимали, что принятие этого закона означает отказ от реформ, в которых мы нуждаемся, отказ от европейского пути и отказ от всего хорошего, что мы можем получить в 2030 году, если станем членами Европейского союза. У этой страны никогда не было такой возможности. Важно понимать, говорить и протестовать против этого", - привела его слова во время марша телекомпания "Формула".

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Грузинские власти объявили это своей победой. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"В прошлом году мы отстояли наши права, и власти отменили принятие этого закона. Мы сможем сделать это и в этот раз", - заявила депутат парламента от партии "Лело" Анна Нацвлишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life, акция у парламента проходила спокойно, при этом не наблюдалось значительного скопления силовиков.

После окончания акции часть людей осталась у парламента, следующая акция намечена на 15 апреля, когда закон будет рассматриваться в парламенте, говорится в другой публикации Telegram-канала.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня почтила память тех, кто погиб 9 апреля 1989 года. "Сегодня это огромный день победы, день, когда мы должны знать, что ничто не может угрожать Грузии и ее независимости. Это величайший день победы Грузии, независимости Грузии, и важность этого дня в том, что никто не может угрожать независимости Грузии. Никто ничего не может с нами сделать, и то, что 8 апреля кто-то осмелился и в очередной раз ввел российский закон, является самым большим признаком их поражения", - привело слова Зурабишвили "Мтавари архи".

Тридцать пять лет назад, 9 апреля 1989 года, произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Актриса Эка Нижарадзе отметила, что будет до конца бороться против этого закона. "35 лет назад мы протестовали. Я могла быть в рядах тех, кто погиб, но и мне и моему поколению повезло, и мы здесь и живы, мы здоровы. Я лично буду бороться до конца за то, что я могу сделать против этого закона", - привела ее слова телекомпания "Пирвели".

Актриса Нанка Калатозишвили призвала жителей Грузии присоединяться к борьбе. "Мы должны еще раз показать всем, что ни 9 апреля, ни наша борьба на протяжении стольких лет и столетий не прошли даром. Это очень важно, потому что мы хорошие люди, мы хорошая нация, и мы можем спасти свою страну и себя", - заявила она в эфире телекомпании.

Организация Объединенных Наций в Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта о прозрачности иностранного влияния. "В Грузии организации гражданского общества оказывают существенную поддержку наиболее уязвимым слоям общества и защищают их права. Стигматизация деятельности гражданского общества может привести к тому, что люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, представители меньшинств, пожилые люди, женщины, молодежь, дети, жертвы домашнего насилия и другие люди останутся без помощи и поддержки", - указано в сегодняшнем заявлении на сайте ООН в Грузии.

Кроме того, Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с тем, что парламент Грузии использовал ускоренную процедуру отмены обязательных избирательных гендерных квот. "Введение в Грузии временного механизма электорального гендерного квотирования было давней рекомендацией Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая была направлена на компенсацию системного исключения женщин из процесса принятия политических решений. Ее отмена является шагом назад в достижении гендерного равенства", - указано в заявлении.

Независимость всегда нуждается в защите и поддержании, заявил председатель партии "Европейские демократы" Паата Давитая. "Сегодняшнее 9 апреля – это сохранение свободы и независимости страны, защита национальных интересов страны", - заявил он в интервью "Интерпрессньюс".

К протесту против проекта закона о прозрачности иностранного влияния присоединились 10 организаций фермеров. За возвратом в парламент законопроекта о прозрачности иностранного влияния последовала очень жесткая оценка значительной части общества и западных партнеров, и доноров нашей страны (ЕС, США, НАТО и др). Напомним, что за последние десять лет в сельском хозяйстве (и не только), финансируемым западными партнерами, реализовано множество программ поддержки, которые помогают укрепить экономику Грузии и преодолеть бедность в стране", - указано в заявлении, которой подписали ассоциация фермеров Грузии, региональная ассоциация агротуризма Грузии, ассоциация "Будущий фермер" и другие.

Напомним, еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.