Участники протестов в Тбилиси призвали не принимать закон об иноагентах

15 апреля 2024, 12:32

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Несколько сотен активистов пришли на акцию протеста к зданию парламента Грузии, который сегодня приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля деятели культуры провели акцию в Тбилиси, призвав не допустить принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Сегодня около здания парламента Грузии на акции протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» собрались несколько сотен молодых людей, представителей интернет-СМИ, в том числе аккредитованных журналистов, которых сегодня не пустили в парламент, а также студенты и активисты. Протестующие, которые считают законопроект аналогом российского закона об иностранных агентах, призывают через мегафон: «Нет российскому закону!», передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня парламентский комитет по юридическим вопросам обсудит в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «В первую очередь этот российский закон распространяется на интернет-СМИ, которые существуют в основном при поддержке международных организаций… Мы будем стоять здесь до тех пор, пока не сорвем принятие этого закона», - сказал редактор Mountain News Гела Мтивлишвили в эфире телеканала Pirveli, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Молодые люди не хотят подчиняться диктату властей и поэтому выражают свободно и мирно свою волю. В стране выросла отличная молодежь", - прокомментировал протесты корреспонденту «Кавказского узла» политолог Гия Готуа.

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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