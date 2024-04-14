Деятели культуры Грузии выступили против закона об иноагентах

14 апреля 2024, 22:46

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Участники протестной акции в Тбилиси призвали не допустить принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Как сообщал "Кавказский узел", парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Представители сферы культуры сегодня провели акцию против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Акция прошла в саду Дэда Эна в центре Тбилиси. Ее участники призвали не допустить принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Грузинское государство должно быть защищено от российского закона. И режима мы не боимся», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» бывший директор музея искусств имени Амиранашвили Эка Кикнадзе.

«Мы все вместе должны сказать людям, чего мы хотим путь в Европу... Мы хотим счастья, радости, благополучия, равенства - это все, чего мы хотим. Мы не хотим этого закона», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» режиссер Лана Гогоберидзе, которая много лет была послом Грузии в Совете Европы.

«Человек должен обладать правом главной ценности – это свобода и свобода слова», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» принявшая участие в акции певица Тамрико Чохонелидзе.

Некоторые деятели культуры раскритиковали законопроект в социальных сетях.

"Я не хочу подписывать мои книги, как иностранный агент", - написал, в частности, в социальной сети писатель Арчил Кикодзе.

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