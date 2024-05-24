Грузинские власти отвергли выводы Венецианской комиссии по закону об иноагентах

24 мая 2024, 22:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Венецианская комиссия в своем заключении на закон "О прозрачности иностранного влияния" указала, что он не соответствует европейским требованиям и Конвенции о правах человека. Власти Грузии сочли заключение необоснованным, а оппозиция подчеркнула, что оно констатирует невозможность евроинтеграции. Европа может прибегнуть к политическим и экономическим рычагам, чтобы добиться отмены закона, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. На заседании 28 мая парламент Грузии проголосует за преодоление вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщил представитель парламентского большинства.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Венецианская комиссия, изучив закон "О прозрачности иностранного влияния", рекомендует властям Грузии рассмотреть возможность изменения существующих законов в соответствии с европейскими и международными стандартами. Комиссия отметила, что закон окажет влияние на открытые публичные дебаты, плюрализм и демократию, также он не отвечает европейским требованиям демократического законотворчества. Кроме того, закон ставит под удар защиту тайны личной жизни, так как не соответствует критериям Европейской конвенции о правах человека.

Помимо этого, последствия вызовет указание на то, что организации действуют в интересах иностранных сил, это скажется на финансовой стабильности, их функционировании и доверии к ним. При этом от закона пострадают критикующие власти СМИ, которые вынудят закрыться.

Закон оговаривает, что требуется зарегистрироваться и отчитываться, в том числе и об источниках финансирования». Однако не было представлено убедительного объяснения причины, почему без этих норм недостаточно обеспечена прозрачность, указано в заключении.

Главное, что пишет Венецианская комиссия – с этим законом Грузия не станет членом европейской семьи

Венецианская комиссия прямо указала, что с таким законом Грузия не может продолжать евроинтеграцию, подчеркнула Теона Акубардия. "Главное, что пишет Венецианская комиссия – с этим законом Грузия не станет членом европейской семьи. В итоге это вызовет главное нарушение в фундаментальных правах. "Грузинская мечта" хочет ввергнуть страну и население в полную изоляцию и вернуть под влияние России", - сказала в эфире телекомпании "Мтавари архи" депутат парламента Теона Акубардия.

Лидер движения "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире телекомпании подчеркнул, что заключение Венецианской комиссии не позволит правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" совершить манипуляции.

"Венецианская комиссия прямо говорит, что этот закон нужно отменить, нужно отозвать его из парламента. С этим законом невозможно продолжить путь евроинтеграции, он отдалит от Евросоюза и с ним не вступить в альянс, не будет никакого прогресса", - сказал он.

Один из лидеров партии "Лело" Григол Гегелия сказал, что действия властей Грузии привело к тому, что страна потеряла все, чего добилась ранее на пути евроинтеграции.

В "Грузинской мечте" подвергли сомнению обоснованность заключения Венецианской комиссии, сочтя его "неправильным, парадоксальным" и написанным под давлением. "Венецианскую комиссию вынудили даже написать, что прозрачность НПО и СМИ - это плохо и недемократично. Конечно, все это подрывает доверие к этому институту и ценностям, которым он призван служить", - сказала на брифинге депутат от партии Саломе Курасбедиани.

Она указала, что это заключение не содержит аргументов. "Заключение Венецианской комиссии полно политических посылов, лишено правовых и профессиональных обоснований и содержит ряд фактически неверных сведений", – сказала Курасбедиани.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в связи с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния" ему в телефонном разговоре угрожал один из еврокомиссаров. "В разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности. "Посмотрите, что случилось с Фицо (премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого совершено покушение, - прим. "Кавказского узла"), и вам следует быть очень осторожным", - заявил Кобахидзе, слова которого приводит в заявлении пресс-служба правительства.

Грузинские эксперты в области международных отношений подчеркнули, что Венецианская комиссия – влиятельный орган, состоящий из высококвалифицированных экспертов-правоведов. "Я работал с Венецианской комиссией десятилетиями, если на европейском континенте кто-то и дает самые реальные обоснованные заключения и рекомендации, то это, в первую очередь, Венецианская комиссия. Она никому ничего не навязывает", - сказал представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил вниманик, что международное сообщество может прибегнуть в разным рычагам давления, чтобы принудить власти отказаться от закона. Среди них – санкции, приостановление членства в международных организациях, Совет Европы может приостановить членство грузинской делегации в ПАСЕ.

"Грузинская мечта" погружается в кризис, который сама же и создала

"Грузинская мечта" отказывается от возможностей, которые предоставляют разные институты, в том числе и Венецианская комиссия, считает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

"Это говорит о том, что "Грузинская мечта" погружается в кризис, который сама же и создала. У международного сообщества аргументы только прибавляются, и есть очень серьезные санкции. Это не только политические санкции, экономические тоже", - сказал Чечелашвили в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

По его мнению, протекающие процессы могут усилить протестную волну. Основная сила на акциях - молодежь, но к ней могут присоединиться пенсионеры, потерявшие покупательскую способность из-за падения курса лари. Позже все это перерастет в предвыборную борьбу на осенних парламентских выборах, на которых "Грузинская мечта" потеряет поддержку избирателей.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.