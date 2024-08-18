"Хартия журналистской этики" Грузии отказалась от регистрации в реестре иноагентов

18 августа 2024, 13:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон об иноагентах противоречит Конституции и угрожает евроинтеграции Грузии, объяснила "Хартия журналистской этики" решение не регистрироваться в реестре иноагентов.

Как писал "Кавказский узел", с 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация. Несколько НПО уже отказались регистрироваться в реестре иноагентов.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

"Хартия журналистской этики" Грузии, объединяющая более 300 журналистов, на внеочередном заседании приняла решение не регистрироваться в "Реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы", как того требует закон «О прозрачноcти иностранного влияния», сообщило 17 августа JAMnews.

В заявлении Хартии говорится, что закон «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с принципами демократического, правового и социального государства, которое Грузия пытается построить, и противоречит свободе выражения мнений, свободе объединений и другим основным правам, гарантированным конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека.

«Этот закон делает невозможной интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, разрушает международную репутацию Грузии и европейское будущее, разрушает экономику Грузии и угрожает гражданскому порядку и миру в стране», - процитировало издание фрагмент заявления.

Напомним, 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии с требованием отменить закон об иноагентах. Представители НПО попросили суд также приостановить действие закона на время рассмотрения дела. Партия "Единое национальное движение" вместе с представителями парламентской оппозиции также подготовила иск в Конституционный суд с требованием признать не соответствующим Конституции закон "О прозрачности иностранного влияния".

В апреле парламент Грузии зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН. 15 июля 2024 года Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах по причине его несоответствия Конституции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.