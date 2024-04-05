Новый законопроект об иноагентах стал фактором дестабилизации перед выборами в Грузии

05 апреля 2024, 00:58

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Законопроект об иностранном влиянии – очередной предвыборный ход "Грузинской мечты", чьи попытки удержаться у власти подрывают репутацию страны и ее европейский курс, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, активисты и журналисты, указав на возможность массовых протестов.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", являющийся измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу партии угрозой евроатлантической перспективе страны.

9 марта 2023 года партия "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. После того как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. 10 марта 2023 года депутаты парламента Грузии проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

"Грузинская мечта" объяснила внесение скандального законопроекта в парламент

Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния" регистрацию должны будут пройти те неправительственные организации и СМИ, у которых свыше 20% ежегодного дохода поступает от иностранных доноров, в том случае, если они не учреждены административным органом, не являются спортивной федерацией или учреждением, занимающиеся человеческой кровью.

"Закон не ограничивает деятельность лица, зарегистрированного в качестве организации, представляющей на основании настоящего закона интересы иностранной державы", - говорится в законопроекте.

Штраф в размере 25 тысяч лари (9 тысяч 328 долларов) предусмотрен, если организация откажется проходить регистрацию. Штраф в размере 10 тысяч лари (3 тысяч 732 доллара) предусмотрен, если организация не заполнит форму заявки на сайте министерства юстиции, а если не исправит неточности в документах, правонарушения через один месяц - 20 тысяч лари (7 тысяч 463 доллара), следует из текста документа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект призван помочь избежать "пороков и ошибок". "Для меня Европа означает прозрачность и подотчетность перед обществом. Правительство Грузии уже внедрило европейский стандарт прозрачности. А сейчас настало время, чтобы неправительственные организации и их доноры стали европейцами, в чем им окажет важную помощь закон "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в тексте заявления Кобахидзе, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» из пресс-службы правительства страны.

Кобахидзе считает, что если организациям нечего скрывать, они не должны выступать против нового закона. "Крайне неевропейским считается, когда ты избегаешь минимального стандарта прозрачности и не хочешь хотя бы в год раз заполнять финансовую декларацию. Таким образом, ясно, что ты что-то портишь и тебе есть что скрывать", - добавил он.

Председатель парламента Шалва Папуашвили указал, что в 2023 году части населения посредством акций протеста удалось провалить этот законопроект в парламенте. При том, что они не были проинформированы о его сути и им его представили в ином свете. Однако государственные ведомства и госслужащие декларируют свои доходы и расходы, также декларации составляют телекомпании. "Неправительственный сектор был в тени и в этой тени много денег тратилось против наших интересов", - заявил он в эфире грузинской телекомпании «Имеди» 4 апреля. При этом он заявил, что провалить законопроект протестующие не смогут и его примет парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта – Демократическое движение". По ее мнению, действия партии приведут к беспорядкам в стране, что даст правительству возможность назвать протестующих "радикальными и иностранными агентами". По ее мнению, власти страны стараются запугать население перед предстоящими парламентскими выборами.

Представители медиа сочли законопроект угрозой СМИ

Представители одиннадцати электронных средств массовой информации в совместном заявлении указали, что цель законопроекта - уничтожить независимые общественные и медиа организации, подавить свободу слова, установить тотальный контроль над общественным мнением. "Власть еще раз нас обманула и перед выборами вернула "российский закон", который был отменен год назад в результате острого народного протеста. Закон, инициированный «Грузинской мечтой», исключает нашу страну из европейской семьи, хоронит западное будущее", - говорится в заявлении.

Генеральный директор телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили подчеркнула, что все телекомпании подают декларацию в Национальную регулирующую комиссию по коммуникациям, в которой раскрывают все источники финансирования. В связи с чем считает бессмысленным принятие нового закона с точки зрения требования прозрачности. Причина его разработки и продвижения кроется в другой, неафишируемой цели – показать, что НПО и медиа, финансируемые из-за рубежа, работают против Грузии. С ними борьба, чтобы они не помешали в "фальсификации предстоящих парламентских выборах", считает Джангирашвили.

"Принятие этого закона окажет влияние на всех и это сигнал, что в Грузии нет места для Европы, для США. Доноры уже относятся с опасением к финансированию СМИ и НПО по таким проектам, которые "Грузинская мечта" может объявить направленными против Грузии. Например, финансирование радикалов, политических партий. Не вижу готовности доноров сопротивляться этому, они не хотят быть оппонентами "Грузинской мечты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла".

Джангирашвили сообщила, что принимала участие в акциях протеста против принятия этого законопроекта в 2023 году, выйдет на акции и сейчас. По ее словам, недоумение вызывает цель, с которой повторно инициируют этот законопроект, поскольку власти осознают, что это вызовет новую волну недовольства. "Они просто провоцируют, все видели, что люди смело вышли на улицу и не собирались сдаваться и эти протесты продолжались бы. Ситуация была очень накаленная. Я едва не умерла от газа, в таком количестве его пустили перед парламентом. Это были очень тяжелые дни. Почему они хотят опять вызвать волнения? Почему устраивают эту провокацию? Они знают, что молодежь выйдет на улицу, молодежь не сдастся", - сказала она.

7 марта 2023 года при разгоне акции против закона об иноагентах силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули.

Представитель неправительственной организации "Институт развития свободы и информации" Уча Сетури согласился, что предложенный правящей партией закон может оказать влияние на свободу работы СМИ, но не на прозрачность финансирования. "Прозрачность у медиа уже есть и налаживать ее этим законом нет смысла", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

НПО указали на неисполнение обещаний "Грузинской мечтой"

Неправительственные организации, получающие зарубежное финансирование, в случае принятия этого законопроекта не намерены проходить регистрацию и платить штрафы, сообщил представитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Георгий Ониани. По его словам, законопроект наносит урон европейскому будущему Грузии – интеграции в Евросоюз, также тем усилиям, которые прилагали НПО и международное сообщество для выполнения поставленных условий ЕС для Грузии. Также препятствует работе НПО и СМИ, занимающихся журналистскими расследованиями.

"Представленный законопроект в "русском стиле"" и он может привести к том ситуации, которая сложилась в России в сфере контроля за деятельность иноагентов. "С той разницей, что <в Грузии> никто не намерен проходить регистрацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Около 200 организаций Грузинской национальной платформы "Восточное партнерство" заявили, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" похоронит и европейский курс Грузии. Авторы заявления отметили, что "Грузинская мечта" нарушила обещание, данное обществу, и вернула законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на рассмотрение. "Обещания правящей партии перед обществом не выполняются. Власти обещали, что они не вернутся к так называемому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". Повторное инициирование законопроекта правящей партией несовместимо с государственными интересами, культурой и грузинскими традициями. При этом Грузия и каждый из ее граждан понесут репутационный ущерб. Повторное инициирование законопроекта противоречит европейской интеграции Грузии, и его принятие в конечном итоге похоронит историческую цель грузинского населения стать членом Европейского Союза", - указано в заявлении.

"В пункте 9 рекомендаций Европейского союза по вступление Грузии в ЕС сказано, что власти должны поддерживать НПО. Этот законопроект противоречит сближению с ЕС. Как видно, власти боятся выборов. Власти делают ставку на тех избирателей, которые поддерживают сближение с Россией", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО "Центр прав человека" Алеко Цкитишвили.

Директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе сочла, что власти пытаются деморализовать общество. "Они не хотят, чтобы мы стали победителями. В марте 2023 года победили люди. Так было не раз в предыдущие годы и каждый раз власти нарушали публичные обещания. Но каждый раз люди вставали и выигрывали последний бой. Единственная причина этих антидемократических законодательных инициатив - сломать нас, посеять отчаяние. От нас зависит, дадим ли мы этому монстру победить...", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи сочли действия Грузинской мечты" предвыборным ходом

"Грузинская мечта" намеренно подняла этот вопрос, чтобы показать, что она не отступает и продолжит борьбу, сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили. ""Грузинская мечта" уже практиковала такие действия – министра внутренних дел Георгия Гахария после разгона акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года назначила премьер-министром. Таким образом показывают своему электорату, что они ничего не боятся. Сейчас тот же самый сценарий. Они думают только как выиграть выборы, все остальное второстепенно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 июня 2019 года акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие тогда смогли добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но Гахария пошел на повышение, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили сообщил, что инициатива «Грузинской мечты» вызвала отрицательную реакцию международного сообщества. "Это очень опасный симптом. К этому вопросу будут очень серьезно присматривать в Евросоюзе и строить на этом свою политику в отношении Грузии", - сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "Грузинская мечта" намеренно повторно выдвинула этот законопроект, чтобы переключить на него внимание с других рассматриваемых законопроектов - веттинга судей и отмены гендерных квот для женщин в партийных списках, которые важнее для партии исходя из избирательных интересов. При этом все три законопроекта противоречат европейским рекомендациям.

""Грузинская мечта" знает, что у общества очень жесткое неприятие этого закона и она планирует перенести все внимание на него и сравнительно безболезненно принять другие. Вполне возможно, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" отзовут", - не исключил Чечелашвили.

Парламент Грузии 3 апреля одобрил в первом чтении поправки в Избирательный кодекс об отмене поддержки женщин на выборах. Часть правозащитников и политиков заявила, что таким образом правящая партия "Грузинская мечта" пытается освободить места в парламенте для своих кандидатов. Другая часть сочла предложение об отмене поддержки женщин следствием развития гражданского общества.

ЕС напомнил властям Грузии о европейском пути

Евросоюз отреагировал на повторное инициирование "Грузинской мечтой" законопроекта об иностранных агентах. "Заявление правящей партии Грузии относительно повторного внесения законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" вызывает серьезную обеспокоенность", указано в заявлении, опубликованном 4 апреля на странице делегации ЕС в Грузии.

В заявлении отмечается, что "прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения способности гражданского общества действовать свободно". Евросоюз призвал политических лидеров Грузии "принять и осуществить реформы, соответствующие заявленной цели вступления в ЕС и поддерживаемой подавляющим большинством граждан Грузии цели".

Согласно заявлению, "ЕС обеспокоен тем, что <законопроект> по-прежнему обсуждается, несмотря на сильную общественную и международную реакцию в 2023 году".

ЕС напомнил о прошлогоднем обещании правящей партии "безоговорочно отозвать" законопроект. "Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются основой демократии. Это также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС", - подчеркивается в заявлении.

Статус кандидата Грузии был предоставлен при условии, что будут предприняты шаги в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года в том числе, обеспечить свободное функционирование гражданского общества, и бороться с дезинформацией, направленной против ЕС и его ценностей. "ЕС призывает Грузию выполнить свои обязательства в области содействия демократии, верховенству закона и правам человека", – говорится в заявлении.

Песков исключил связь России с грузинским законопроектом об иноагентах

Законы об ограничениях для иноагентов сейчас принимаются почти во всех странах, потому что никто не хочет иностранного вмешательства в свои дела, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков. "Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность [попыток] считать это русским проектом. Дело в том, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, - это США. И сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств", - привело его слова ТАСС.

Он также отметил, что это "уже, по сути, общемировая практика". "Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика", - указал он.

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