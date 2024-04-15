Кобахидзе предложил иностранным послам публично обсудить законопроект об иноагентах

15 апреля 2024, 02:42

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Иностранные послы активно комментируют законопроект "О прозрачности иностранного влияния", но непрозрачное его обсуждение наносит ущерб доверию грузинского общества к странам-партнерам, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС принять участие в публичном обсуждении законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 14 апреля предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", пишет "Грузия-Онлайн".

В официальном заявлении Кобахидзе, которое цитирует издание, говорится, что иностранные дипломаты "продолжают активно участвовать в проходящих в стране политических дебатах", причем особенно интенсивно они стараются "диктовать основному органу представительной дипломатии - избранному грузинским народом парламенту, какой закон принимать, а какой нет".

Кобахидзе напомнил, что главным приоритетом для Грузии является "интеграция в ЕС", однако послы США и ЕС заменяют политическую оппозицию, тогда как такая практика "не соответствует стандартам дипломатии", но "учитывая скудность политических и интеллектуальных ресурсов оппозиции" к такой позиции власти Грузии относятся с пониманием. "Однако мы не можем отнестись с пониманием к широко распространенной практике, когда иностранные дипломаты не могут аргументированно ответить на наши аргументы за закрытыми дверями и при этом делают беспочвенные политические заявления в публичном пространстве".

Он напомнил, что за последние несколько дней прозвучали критическое заявления от нескольких иностранных дипломатов о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния". "Эти заявления были лишены каких-либо аргументов и обоснований", - отметил Кобахидзе.

По его словам, непрозрачная политическая дискуссия вокруг законопроекта "наносит ущерб доверию грузинского общества к нашим странам-партнерам", следовательно, нужно провести публичную дискуссию по упомянутому законопроекту послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС. "В условиях прямой трансляции предметной дискуссии между лидерами власти и послами у грузинского общества сформируется гораздо более четкое представление о сути законопроекта и необходимости его принятия в целях защиты государственного суверенитета", - говорится в заявлении Кобахидзе.

Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявил, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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