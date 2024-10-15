Великобритания прервала военные контакты с Грузией

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Власти Великобритании отменили проведение ежегодных встреч на уровне штабов обороны с Грузией из-за принятия ее властями закона об иноагентах, а также антизападной риторики со стороны грузинских политиков.

Как информировал "Кавказский узел", 16 сентября Минфин США ввел санкции в отношении двоих грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД и его заместителя. Санкции также затронули лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" и еще 60 человек. Американские санкции стоит рассматривать как предупреждение, что фальсификация выборов для победы "Грузинской мечты" приведет к более жестким и широким ограничениям, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Отношение стран Запада и Грузии стали ухудшаться после того, как власти Грузии приняли так называемый закон об иноагентах. После этого министерство обороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии, а Евросоюз приостановил процесс вступления страны в объединение, а также заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки военных.

Власти Великобритании приняли решение заморозить диалог с Грузией на уровне министров, сообщил посол Соединенного Королевства Гаррет Уорд. Великобритания также приостановила новую программу кибербезопасности. Причина – критика в адрес властей Грузии, пояснил Уорд.

"Впервые за десять лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордробский диалог высокого уровня между министрами. Это первый случай с момента основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между главами оборонных ведомств", – привело сегодня слова Уорда агентство "Интерпрессньюс".

Власти Грузии испортили отношения с Великобританией, как и с другими странами Запада, некоторыми своими политическими решениями, в том числе принятием закона об иноагентах, уточнил он. "Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали пропагандировать теории заговора и делать предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию", – сказал посол.

Уордропский стратегический диалог между Великобританией и Грузией начался в 2014 году. Встречи на уровне министров проводились ежегодно, во время них проводились переговоры на уровне штабов обороны, пояснил сегодня ТАСС.

Напомним, 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США для граждан Грузии, подрывающих устои демократии в стране, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись около 35 человек. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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