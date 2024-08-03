Аналитики оценили решение США приостановить выделение финансовой помощи Грузии

03 августа 2024, 04:26

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США приостановили выделение Грузии прямой помощи в размере 95 миллионов долларов. Приостановка помощи - плохой сигнал инвесторам, в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на финансовом состоянии страны, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, подрывающих устои демократии в стране, несущих ответственность за подавление гражданского общества и свободу собраний путем насилия и запугивания. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись до 35 человек. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

США приняли решение приостановить выделение прямой помощи правительству Грузии в размере 95 миллионов долларов в связи с «антидемократическими действиями и ложными заявлениями правительства Грузии, не соответствующим нормам членства в Европейском Союзе и НАТО». Однако США продолжат оказывать поддержку народу в вопросах укрепления демократии, верховенства закона и экономического развития.

Американские средства направляли на разные сферы – развитие инфраструктуры, здравоохранение, социальную сферу. За счет этих средств проводились структурные реформы. Отказ США выделять помощь Грузии может послужить примером для европейских стран и инвесторов, заявили 2 августа опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские эксперты.

Приостановка помощи США – «очень плохой сигнал рынкам и инвесторам, это означает осложнение экономической ситуации», заявил один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

Общая экономическая ситуация будет осложняться

«Если после этого и без того скудный поток инвестиций еще больше сократиться, то это может усилить давление на акции наших компаний, которые котируются на Лондонской фондовой бирже. «Банк Грузии» или «TBC банк» - это системные банки, покрывающие все население страны. Общая экономическая ситуация будет осложняться», - сказал он.

Он отметил, что Евросоюз тоже сообщил о сокращении помощи Грузии. В совокупности, это отразиться на населении страны и снижении ее покупательской способности.

Из-за отказа в выделении денег средств перестанет хватать, из-за чего власти будут вынуждены переделывать государственные программы. Это отразится на трудоустройстве населения, особенно, в государственных учреждениях, заявил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

95 миллионов долларов – это «большие деньги» для Грузии, но то, что Грузия их не получит, не скажется на экономике страны, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

Все зависит от того, на какой срок будет приостановлена помощь.

Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе, если подобная помощь не будет оказываться, результат будет уже «ощутимым». «Все зависит от того, на какой срок будет приостановлена помощь, так как в настоящее время все внимание направлено на осенние парламентские выборы, по результату которых американцы и европейцы определят, вкладывать в Грузию инвестиции или нет», - сказал он.

По его словам, в настоящее время упадок будет только в сфере безопасности, поскольку грузинская армия проходила тренировки у офицеров НАТО и США, а сейчас Грузия «осталась одна».

6 июля стало известно, что Минобороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра стратегических отношений.

Напомним, парламент Грузии 14 мая на фоне акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и их сторонники его называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

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