Зурабишвили призвала сформировать альтернативное правительство

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Президент Грузии предложила оппозиции представить кандидатуры и сформировать к парламентским выборам альтернативное правительство.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиции к парламентским выборам сформировать альтернативный кабинет.

"Я хочу начать встречи с партиями, чтобы (…) мы начали переговоры относительно конкретных кандидатур. У всех будет возможность представить кандидатуры, единственное, пока что не политиков, на данном этапе", — привело ее слова "Новости Грузия".

По словам президента, у нее самой есть предложение по кандидатуре премьер-министра. Она не назвала имени, сообщив, что этого человека до сих пор не было в политике, говорится в публикации.

Сегодня с Саломе Зурабишвили встречалась одна из лидеров "Сильной Грузии" Анна Долидзе. По ее словам, в ходе встречи не обсуждалась кандидатура премьер-министра.

"Президент только что вернулась с Запада, встречалась с нашими партнерами, и, естественно, сейчас начинаются очень важные внутриполитические процессы. Политические консультации между политическими партиями также начнутся при посредничестве президента. Мы говорим о том, какие контуры должен иметь этот процесс, и для этого необходимо участие президента. Конечно, это процесс, в котором главную роль играют политические партии. До выборов осталось несколько недель, и нам нужно подготовиться к переходному периоду. Нам следует использовать это время, чтобы не оказаться в "цейтноте", - привело ее слова "Интерпрессньюс".

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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