Университет в Тбилиси отменил занятия из-за акции протеста

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Тбилисский государственный университет уведомил преподавателей и студентов, что из-за перекрытия проспекта Чавчавадзе в грузинской столице занятия в части учебных корпусов будут временно приостановлены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники митинга против результатов выборов перекрыли проспект Чавчавадзе, остановились во дворе ТГУ и установили там палатки. Также в Тбилиси перекрыт и проспект Руставели.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 6 ноября суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори, а 7 ноября было отменено решение тбилисского суда, признавшего нарушение тайны голосования. В Кутаиси суд также не удовлетворил ни один из исков миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования фальсификаций на выборах.

Вечером ТГУ уведомил, что из-за перекрытия проспекта Чавчавадзе и ограничения транспортного движения, в понедельник, 18 ноября, занятия в учебных корпусах, расположенных на территории Ваке, будут приостановлены на один день, сообщается в телеграм-канале Tbilisi life.

Студенты и лекторы Тбилисского госуниверситета начали получать рассылку об отмене занятий в корпусах, которые находятся в эпицентре акции протеста. При этом в новых корпусах учебный процесс продолжится в обычном режиме. Рассылка идет за подписью администрации ТГУ, передает телеграм-канал Newsgeorgia.

Напомним, что 16 ноября председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Во время заседания представитель "Единства-национального движения" Давид Киртадзе выплеснул краску в лицо Каландришвили, возбуждено уголовное дело. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы.16 ноября полиция провела жесткие задержания трех сторонников оппозиции на акции протеста против признания итогов парламентских выборов в Грузии.