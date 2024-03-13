Политологи в Тбилиси оценили электоральные шансы новой оппозиционной партии

13 марта 2024, 02:36

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Новая партия, созданная Никой Мелией и Никой Гварамией, сможет заручиться поддержкой части электората "Единого национального движения", но ее серьезный успех на выборах под вопросом, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия учредили 11 марта оппозиционную партию "Новая".

7 декабря Ника Мелия, бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), покинул партию. Вслед за ним столичное отделение ЕНД покинули около 300 человек, в том числе три депутата горсовета. Они озвучили планы примкнуть к новой оппозиционной партии Ники Мелии. 22 июня 2023 года президент Грузии помиловала директора телекомпании "Мтавари архи" Нику Гварамию, которого 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате. Защита назвала приговор политически мотивированным. С призывом помиловать Гварамию к президенту Грузии обращались омбудсмен, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации. Участники акций протеста в Грузии также требовали его помилования.

Депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Анна Цитлидзе, комментируя создание новой партии, отметила, что Нике Мелии удастся переманить часть электората у бывшей партии. "Нет ожидания, что они ("Новые") смогут что-то отнять у ЕНД, возглавляемого третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили", - сказала она в эфире телекомпании "Имеди".

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" новую партию назвали клоном ЕНД. По мнению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, она вполне может увести часть электората ЕНД. "На самом деле нет никакой другой партии. Это все – подразделения ЕНД или, как назвал, их гуру Михаил Саакашвили – клоны. Мы смотрим на этот процесс клонирования, он носит цель ввести народ в смятение: один – идеолог ЕНД, другой – председатель ЕНД. Сейчас они выходят и с серьезными лицами хотят кого-то убедить, что они – не ЕНД", – приводит его слова "Имеди".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "Новые" смогут получить на предстоящих выборах 2-3% голосов, которые ей отдадут избиратели ЕНД. "Это лучше для нас, чтобы получить конституционное большинство в парламенте", - заявил он в эфире "Имеди".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские политологи также считают, что новая партия вполне может заручиться поддержкой части электората "Единого национального движения". Однако они высказали различные мнения касательно того, сможет ли новая партия преодолеть избирательный барьер для прохождения в парламент.

"Новые" не сможет создать конкуренцию "Грузинской мечте", у партии нет также потенциала объединить оппозицию - не те стартовые данные и биография. Гварамия и Мелия - выходцы из ЕНД и круг поддержки этим сужен. Партию еще может поддержать часть оппозиционной молодежи", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе предполагает, что партия будет сотрудничать с другими оппозиционными партиями и у нее есть шанс преодолеть пятипроцентный избирательный барьер для прохождения в парламент. "Новые" привлекут голоса избирателей, тех, которые поддерживают Мелию, но недовольны ЕНД. Также среди представителей партии были те, кто вышел из ее рядов после ухода Мелии.

"В ЕНД на партийных выборах председателя 40% голосовали за Мелию и 60% - за действующего председателя партии Левана Хабеишвили. Этот фактор обеспечит рейтинг "Новым". У Мелии много сторонников, у них есть родственники и знакомые, они проголосуют за партию", - сказал он.

Напомним, уход Ники Мелии из "Единого национального движения" приведет к ослаблению партии и нанесет ей репутационный ущерб, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При этом некоторые члены "Единого национального движения" потребовали от нового председателя Левана Хабеишвили уйти в отставку, чтобы не допустить раскола в партии.

Ника Мелия в феврале 2021 года был лишен депутатской неприкосновенности и арестован. Позднее Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение Мелии из-под стражи, после чего Мелия вышел на свободу и пожаловался в ЕСПЧ на нарушение своих прав при задержании. Суд в кратчайшие сроки принял жалобу к рассмотрению.

В сентябре 2023 года ЕСПЧ заявил, что не нашел нарушений прав Ники Мелии во время его задержания в 2021 году и последующего ареста. Сам Мелия настаивал, что его преследование было политически мотивированным.

Дело в отношении Мелии было заведено в связи со штурмом парламента в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

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