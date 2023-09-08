ЕСПЧ счел правомерными задержание и арест Ники Мелия

08 сентября 2023, 02:33

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Европейский суд по правам человека не выявил нарушений прав бывшего лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия во время его задержания в 2021 году и последующего ареста. Сам Мелия продолжает настаивать, что его преследование политически мотивировано.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2021 года лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был лишен депутатской неприкосновенности и арестован. 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение Мелии из-под стражи, после чего он вышел на свободу и пожаловался в ЕСПЧ на нарушение своих прав при задержании. Суд в кратчайшие сроки принял жалобу к рассмотрению.

Дело, по которому Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет, было заведено в связи во штурмом парламента в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Европейский суд по правам человека, рассмотревший жалобу бывшего председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, не выявил нарушения его прав.

«В жалобе утверждается, что 17 февраля 2021 года в приведенных причинах предварительного заключения под стражу были погрешности, что ставило под сомнение законность его заключения, согласно первому пункту статьи 5 Конвенции о правах человека (право на свободу и личную неприкосновенность). По утверждению истца, суд был обязан предоставить сторонам обоснованное доказательство об использовании превентивных мер, в частности, об аресте и, соответственно, его арест не соответствовал 5 статье первого (б,г) и третьему пунктам», - говорится в решении суда.

Мелия утверждал, что его задержание связано с желанием отстранить его от политических процессов в Грузии и наказать за политическую деятельность, что соответствует 18 статье конвенции (пределы использования ограничений в отношении прав), однако суд не выявил нарушений и по этой статье, сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Министерство юстиции Грузии, комментируя решение Страсбургского суда, заявило о законности своих действий. По сообщению министерства, Европейский суд четко обозначил, что задержание Мелия не связано с политическими мотивами.

«На акции протеста в июне 2019 года Никанор (Ника) Мелия руководил и непосредственно принимал участие, попыткой части протестующих ворваться в здание парламента. В связи с этим ему предъявлено обвинение в организации группового насилия, руководстве и участия в нем, в качестве меры пресечения назначен залог в размере 30 тысяч лари (11 тысяч 450 долларов). Суд обязал носить его электронный браслет», - говорится в сообщении министерства юстиции, имеющееся в распоряжении «Кавказского узла».

Ведомство указывает, что на акции протеста 1 ноября 2020 года Мелия снял браслет в знак протеста, нарушив правило залога. В связи с этим размер залога увеличился до 40 тысяч лари (15 тысяч 267 долларов). Мелия отказался его платить, был помещен под стражу и освобожден 10 мая 2021 года.

Комментируя решение Страсбургского суда, Мелия сообщил, что по сей день освобожден под залог, а его дело «положили на полку».

«При каких-либо доказательствах, хотя бы и сфабрикованных, меня бы обязательно давно задержали. Моим задержанием власти достигли своих целей – сломили бойкот оппозиции и смогли легитимизировать выборы», - приведены его слова в сообщении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

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