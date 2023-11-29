Аналитики прокомментировали противостояние в рядах "Единого национального движения"

29 ноября 2023, 04:13

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Уход Ники Мелии из "Единого национального движения" приведет к ослаблению партии и нанесет ей репутационный ущерб, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем временем некоторые члены "Единого национального движения" потребовали у председателя Левана Хабеишвили уйти в отставку, чтобы не допустить раскол в партии.

Как писал "Кавказский узел", в конце января новым председателем "Единого национального движения" был избран Леван Хабеишвили, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. В апреле бывший лидер ЕНД Ника Мелия открыл в Тбилиси офис, куда позвал тех членов партии, которые заявили о несогласии с политикой нового председателя. В ответ Хабеишвили обвинил Мелию в сепаратизме. 27 ноября ЕНД опубликовало заявление, в котором обвинило Мелию в дистанцировании от партии, нанесении ей политического ущерба. Хабеишвили заявил, что Мелия больше не является членом партии.

Депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Тинатин Бокучава 28 ноября заявила, что позиция Ники Мелии по бойкотированию решений партии, в частности, отказ подписать новый манифест, связана с его проигрышем на выборах председателя. «Мелия проиграл выборы председателя партии и с этим не смирился. Любое другое сотрудничество внутри партии и для него это оказалось неприемлемым», - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" политологи прокомментировали партийные разногласия в "Едином национальном движении".

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе считает, в том случае, если Мелия со своими сторонниками решат отмежеваться от ЕНД, это ослабит партию и нанесет ей определенной репутационный ущерб.

«В партии есть позиция, что ее председатель Леван Хабеишвили не справился с бременем лидерства. Выбрали не того кандидата и сейчас находятся в процессе поиска выхода из сложившегося положения, пытаясь сохранить лицо», - сказал он.

По его словам, на выборах председателя ЕНД за Мелию проголосовали 40 тысяч сторонников партии. Они также примут участие в голосовании на предстоящих парламентских выборах, аналогично голосовать будут члены их семей и друзья - и это «внушительное» число людей. В связи с этим, чтобы не потерять голоса избирателей, Саакашвили призвал вернуть в политсовет партии отчисленных его членов.

Анджапаридзе сообщил, что на сегодняшний день в партии есть только один человек, способный привлечь избирателей и собирающих их голоса – это Михаил Саакашвили. У него есть свой электорат, регулярно голосующий за партию. Однако в ЕНД уже высказались за то, чтобы привлечь в лидеры партии общественную фигуру, пользующуюся доверием», - сказал он.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе также считает, что у Саакашвили есть свой электорат. Однако при этом он заявил, что в партии есть ряд лиц, способных привлечь избирателей, кроме того, к выборам в партию привлекут общественного деятеля.

Читадзе не исключил, что на предстоящих выборах часть сторонников Ники Мелии проголосует не за "Единое национальное движение", а за какую-нибудь другую прозападную партию.

Тем временем некоторые члены "Единого национального движения" заговорили о доверии председателю партии Леване Хабеишвили. Бывший кандидат на пост председателя партии Георгий Мумладзе заявил, что Хабеишвили должен уйти с поста председателя.

"Я был одним из первых, кто заговорил о необходимости перемен в «Едином национальном движении». Эти изменения должны были привнести больше активности в борьбу за свободу Михаила Саакашвили, положительных результатов в плане роста рейтинга. Что, к сожалению, не произошло. Риторика и действия Левана Хабеишвили не способствуют консолидации партии», - приводит его слова "Мтавари архи".

"Я думаю, что Хабеишвили должен понять, какая на нем ответственность, и прежде всего, он должен понять, что никакая партийная позиция или привилегия не стоят того, что единство нарушено, партия ослаблена. Поэтому решение в этой ситуации для него - взять на себя ответственность и уйти с должности", - добавил Мумладзе. По его мнению, после отставки Хабеишвили руководить партией должен политсовет, а после выборов 2024 года с привлечением Саакашвили можно назначить выборы нового председателя.

Члены фракции "Единое национальное движение" в городском совете Зугдиди также призвали Хабеишвили уйти в отставку. В заявлении депутатов говорится, что нынешнее руководство партии несет ответственность за противостояние в ЕНД.

«Мы считаем необходимым провести большую перезагрузку в партии, чтобы найти пути друг к другу <...> Мы призываем Левана Хабеишвили уйти в отставку и в ближайшее время созвать конгресс, который выберет руководящий орган и будет вести деятельность партии до парламентских выборов 2024 года", - говорится в заявлении, которое подписали председатель фракции «Единое национальное движение» муниципалитета Зугдиди Темур Басилая и 16 членов партии. К заявлению фракции присоединились депутаты из Хоби, Чиатуры, Кутаиси, Амбролаури, Каспи.

Генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили заявил "ТВ Формула", что выборов председателя партии не будет до января 2025 года. По его словам, в уставе партии указано, что председатель избирается на два года.

«Очень жаль, что этот кандидат (Ника Мелия - прим. "Кавказского узла") столько месяцев остается в режиме предвыборной кампании и борется с Леваном Хабеишвили вместо того, чтобы вести политическую борьбу с российским олигархом», - заявил он.

Некоторые члены «Единого национального движения» требуют отставки Левана Хабеишвили из ряда других сакребуло. С заявлениями выступили члены фракций Зугдиди, Хоби и Чиатура.

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