Смена лидера вызвала кризис в главной оппозиционной партии Грузии

01 февраля 2023, 02:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После того, как Леван Хабеишвили был избран председателям оппозиционной грузинской партии "Единой национальное движение", некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Хабеишвили является несамостоятельной фигурой, заявил политолог Заал Анджапаридзе. Избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии, отметил политолог Ника Читадзе.

Председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" избран Леван Хабеишвили. Впервые выборы прошли посредством электронного голосования.

Хабеишвили, вступая в должность, заявил, что основным приоритетом партии на сегодняшний день является борьба за свободу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также анонсировал проведение уличных акций протеста. «С сегодняшнего дня начинается процесс, который приведет страну с миру, как это сделал Михаил Саакашвили с соратниками в 2003 году. Мы намерены трудиться и никогда не устанем от этого труда. С сегодняшнего дня с новым запалом мы начинаем трудную, но непрерывную борьбу за победу над российским олигархическим режимом. Эта победа принадлежит Михаилу Саакашвили, который сейчас борется за жизнь, и его борьба также связана со свободой нашей страны. Ясно, что первые решения будут связаны с борьбой за свободу президента Саакашвили. Миша, хочу пообещать тебе, что мы не остановимся, пока не будут обеспечены твои жизнь и здоровье для свободы нашей страны», - заявил Хабеишвили на брифинге 30 января, который транслировался в эфире телекомпании «Мтавари архи».

31 января защита Михаила Саакашвили сообщила, что его переводят в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, однако руководство клиники "Вивамед", где находится бывший президент, опровергло эту информацию. Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Однако избрание нового председателя партии вызвало ряд отставок с партийных должностей, некоторые члены партии высказали несогласие с политикой нового руководства.

Покинувший должность председателя политсовета партии Акакий Минашвили сомневается, что у партии будут прежние ориентиры, а представитель политсовета партии Нугзар Циклаури указал, что в партии «победило неформальное правление».

«В политике партии победило неформальное правление и политических идеалов. Пока Михаил Саакашвили находится в заключении, единственное верное решение – членство в этой партии. Цели остались неизменными – освобождение Саакашвили, но я не согласен с курсом нового правления и буду оппонировать всеми демократическими возможностями», - сказал на брифинге Нугзар Циклаури.

С избранием Хабеишвили со своих постов ушли председатель фракции «Единое национальное движение» парламента Грузии Хатия Деканоидзе, председатель Батумской районной организации партии Георгий Киртадзе, секретарь партии по вопросам СМИ Георгий Патарая и руководитель пресс-службы партии Саломе Сигуа.

31 января Леван Хабеишвили сделал предложение "Грузинской мечте". В общем на освобождение Саакашвили пообещал "выйти из парламента, из сакребуло". "За свободу Миши Саакашвили мы готовы оставить мандаты и в парламенте, и в сакребуло, и оформить партийный офис на Бидзину Иванишвили", - приводит его слова "Грузия-онлайн".

Его предложение вызвало недоумение Хатии Деконаидзе. "Главное, конечно же, здоровье Михаила Саакашвили, и мы должны сделать все, чтобы спасти его. Но партия - коллегиальный орган, и всем нужно делиться своим мнением с коллегами. Я не знаю, в каком контексте было все сказано, но такие серьезные заявления, которые сделал новый председатель, должны быть согласованы со всеми коллегами. Со мной это не было согласовано", - сказала она, после чего заявила о том, что покидает пост главы фракции.

Политологи усомнились в самостоятельности Хабеишвили.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе считает, что Леван Хабеишвили избран председателем ЕНД при содействии бывших министров внутренних дел и обороны Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.

«Хабеишвили – марионетка в руках влиятельных лиц, стоявших за этими изменениями в ЕНД. Мерабишвили и Кезерашвили - один помог финансово, другой – организационными ресурсами, пользуясь своим влиянием и связями. Они взяли под контроль партию, а это означает, что к правлению вернулась старая гвардия ЕНД», - сказал он.

Он отметил, что Хабеишвили никогда не фигурировал в числе влиятельных политиков и не упоминался в социологических опросах.

Анджапаридзе рассказал, сославшись на кулуарную информацию, что Кезерашвили и Мерабишвили искали нового председателя партии, предлагая пост разным людям, включая председателя парламентской фракции ЕНД Хатию Деканоидзе, но она отказалась, поскольку не хотела быть подконтрольной им. Выбор остановили на Хабеишвили, так как им легко управлять. С партийных постов же ушли люди из команды Ники Мелия и сделали это не по своему желанию. «Скорее всего, людям из команды Мелии сказали, что они не сработаются с новым председателем партии, и они облекли это в форму своего добровольного ухода. Предположительно, часть этих людей уйдет из рядов партии, если им будет некомфортно, и они не будут обладать рычагами влияния. Сам Мелия разве будет мириться с положением рядового члена партии, после того, как был ее председателем?» - задается вопросом Анджапаридзе.

По его словам, ЕНД сделало приоритетным вопрос освобождения из заключения Саакашвили и предложило депутатам от партии покинуть парламент и местные органы самоуправления, что неприемлемо для команды Ники Мелия. Однако грузинское общество не готово к акциям протеста, а для массовой поддержки у ЕНД нет достаточного электората. К примеру, во время судебных заседаний перед зданием суда собирается не больше 300 человек, а когда Саакашвили был в тюрьме, количество участников акции варьировалось от 500 до 700. Люди устали от акций протеста, которые не дают результат, сами избиратели стали считать, что эпоха радикализма должна завершиться.

Помимо этого, отметил политолог, избиратели разочаровались в самом Саакашвили, этому способствовало его поведение в тюрьме и в больнице. «Его поведение нехарактерно для сильного лидера, который мужественно переносит все тяготы. Саакашвили показал себя с самой наихудшей стороны, а учитывая грузинский менталитет – таких плаксивых субъектов не очень уважают, кем бы они ни были», - сказал эксперт.

Руководитель «Центра исследований безопасности и международных отношений» Ника Читадзе назвал фигуру Хабеишвили «воинственной». Будучи депутатом Тбилисского органа самоуправления, он обвинял «Грузинскую мечту» в коррупции.

Читадзе согласен с тем, что общество устало от акций протеста, но и сама оппозиция не проводит работ с населением и не разъясняет недочеты правящей партии. "Однако и команда Мелии, как и он сам, осталась в рядах партии и избрание нового председателя не вызвало ее раскола", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.