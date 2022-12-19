Оппозиционеры указали на роль Иванишвили в преследовании Саакашвили

19 декабря 2022, 08:39

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Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию протеста в Тбилиси, на которой заявили, что миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили имеет влияние в правительстве Грузии и действует с подачи Кремля. Иванишвили преследует Саакашвили, который выступает против политики властей России, считают активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием о переводе политика на лечение в зарубежную клинику. 17 декабря около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили.

Депутаты Европарламента 9 июня предложили Совету Европы ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

18 декабря несколько десятков сторонников Михаила Саакашвили провели в Тбилиси митинг около бизнес-центра, который принадлежит миллиардеру и основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. На 22 декабря запланировано судебное заседание по делу Саакашвили, и если суд примет решение оставить политика под стражей, то это будет равносильно смертному приговору, заявил кандидат на пост председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Мумладзе.

"Нам нужно готовиться к проведению постоянных акций протеста. Эти акции будут точечными и в первую очередь, возможно, возле дома Бидзины Иванишвили, а также резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили", – привело 18 декабря на своем сайте слова Мумладзе издание Netgazeti.ge.

Некоторые участники акции протеста держали в руках плакаты с призывами освободить Михаила Саакашвили. На месте демонстрации была мобилизована полиция.

Активисты вышли на акцию протеста именно у бизнес-центра, который принадлежит Иванишвили, так как считают, что он имеет влияние в правительстве Грузии. Что миллиардер ретранслирует политику Кремля, и что Саакашвили подвергается преследованию именно по указанию Иванишвили, так как бывший президент Грузии выступает против политики властей России. Активисты потребовали отстранить Иванишвили от политики, передал 18 декабря Interpressnews.ge.

"Иванишвили должен прекрасно понимать, что он не может переписать историю. Грузинский народ не допустит смерти Саакашвили, который выступает против политики Кремля", – приведены в публикации слова еще одного кандидата на пост председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Напомним, Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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